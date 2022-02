Eurovision România. Care sunt cele 20 de melodii calificate în primul show al Selecţiei Naţionale

Fanii şi juriul au decis line-up-ul evenimentului din această sâmbătă, când artiştii vor concura pentru unul dintre cele zece locuri ale finalei.

Melodiile calificate au fost anunţate în direct la principalul program de ştiri al TVR - Telejurnalul de la ora 20.00 -, în prezenţa juraţilor Selecţiei şi a echipei Eurovision România.

Lista artiştilor/ pieselor calificate de juriu şi de votul publicului în a doua etapă a semifinalei. Melodiile pot fi ascultate AICI.

Aldo Blaga - „Embers”

Alex Parker & Bastien - „All this love”

Andra Oproiu - „Younique”

Andrei Petruş - „Take me”

ARIS - „Do Svidaniya”

Cezar Ouatu - „For everyone”

Cream, Minodora, Diana - „România mea”

Dora Gaitanovici - „Ana”

E-an-na - „Malere”

Eliza G - „The other half of me”

Eugenia Nicolae feat. Cazanoi Brothers - „Doina”

Gabriel Basco - „One night”

Kyrie Mendél - „Hurricane”

Mălina - „Prisoner”

MOISE - „Guilty”

Oana Tăbultoc - „Utopia”

Petra - „Ireligios”

VANU - „Never give up”

Vizi Imre - „Sparrow”

WRS - „Llamame”

În doar cinci zile de la publicare, videoclipurile pieselor semifinaliste au adunat un număr impresionant de vizualizări, peste un milion, iar două dintre acestea au intrat în topul YouTube trending.

Aproape 50.000 de fani şi-au votat favoriţii, însă numai primele cinci piese au intrat în următorul act al competiţiei: E-an-na - „Malere”; Vizi - „Sparrow”; Oana Tăbultoc – „Utopia”; Mălina – „Prisoner”; Andra Oproiu – „Younique” (conform regulamentului Selecţiei Naţionale, în situaţia în care între piesele calificate prin votul publicului se află piese calificate în urma deciziei juriului de specialişti, clasamentul se modifică până când piesele muzicale nu coincid/suprapun).

Semifinala Selecţiei Naţionale se încheie pe 12 februarie, cu un show transmis în direct la TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00. Anca Mazilu şi Bogdan Stănescu vor fi gazdele show-ului, iar Ilinca Băcilă, reprezentanta României la Eurovision 2017, va fi alături de concurenţi şi va transmite emoţiile din Camera Verde.

Toate informaţiile privind organizarea concursului sunt prezentate în Regulamentul Selecţiei Naţionale, disponibil pe site-ul oficial eurovision.tvr.ro.