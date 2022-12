Scandal stârnit de un editorial al lui Jeremy Clarkson despre Meghan Markle: ”O urăsc!”. Cuvintele care au revoltat Anglia

„O urăsc. Noaptea, nu pot să dorm şi stau acolo, scrâşnind din dinţi şi visând la ziua în care o vom vedea defilând goală pe străzile tuturor oraşelor din Marea Britanie, în timp ce mulţimea va striga „Ruşine!” şi va arunca cu fecale în ea”, a scris Jeremy Clarkson, editorialist la tabloidul britanic The Sun, în articolul publicat vineri, potrivit News.

Acest editorial a fost publicat a doua zi după ce Netflix a difuzat ultimele episoade din documentarul "Harry şi Meghan", în care ducii de Sussex au acuzat în special presa de rasism şi că ar fi vrut să o „distrugă” pe Meghan.

Editorialistul, cu o reputaţie deja scandaloasă, a atras un torent de revolte. De la primarul Londrei, Sadiq Khan, la prim-ministrul scoţian Nicola Sturgeon, multe personalităţi au condamnat ferm observaţiile lui Jeremy Clarkson.

Chiar şi prim-ministrul Rishi Sunak a reacţionat din Letonia, spunând: "Cuvintele sunt importante" atunci când eşti o persoană publică. Organizaţia media britanică Ipso a declarat că a primit peste 12.000 de plângeri.

Oh dear. I’ve rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. I’m horrified to have caused so much hurt and I shall be more careful in future.