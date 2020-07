”Sagrada”, noul album RoadKillSoda, este un ”instant classic” și o ”rătăcire atent gestionată”

În timp ce alți muzicieni și trupe din România se plângeau (pe bună dreptate) de efectele neplăcute ale restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19, RoadKillSoda lansa cu succes noul album ”Sagrada”, printr-un concert transmis LIVE pe Facebook.

Lansarea din 29 mai 2020 poate fi considerată ”de succes” deoarece a avut peste 10.000 de vizualizări, ceea ce, pentru o trupă românească de rock din underground este o cifră mai mult decât mulțumitoare, în condițiile în care, dacă ar fi avut loc un concert cu public, probabil că numărul fanilor ar fi fost mai puțin de jumătate.

”Sagrada” este un album de rocknroll ”instant classic”, după cum spun pe rețelele de socializare unii dintre cei care au cumpărat și au ascultat vinyl-ul, care, apropo, se vinde în 12 culori, special pentru colecționari.

RoadkillSoda şi-a început activitatea în 2011, iar după mai bine de 10 ani de rock, a ajuns acum să aștepte revenirea ”la normal”, adică ieșirea din pandemie, pentru a promova cum se cuvine, LIVE cu fanii în fața scenei, cele 12 piese de pe ”Sagrada”.

Albumul ”Sagrada” are exact ce trebuie pentru ca RoadKillSoda să demonstreze că a ajuns la maturitate, după atâția ani: rocknroll, heavy, stoner, desert & psychedelic rock și … blues. Vocea răgușită a lui Byst și riff-urile aspre ale lui Vava (bass) și Panda (chitară) se potrivesc perfect cu tobele nervoase ale lui Flavius Ardelean, care, după finalizarea înregistrărilor, a ales un alt drum artistic, fiind înlocuit cu Mishon.

„My Stretch of Dirt” este primul single de pe noul album ”Sagrada”:

Am stat puțin de vorbă cu Vava (bass), despre ”Sagrada” și rock pe timp de pandemie.

Cristian Matei ”Mumu”: Salutare. Aș vrea să o luăm oarecum de la început cu acest album, pentru că a fost lansat într-o perioadă puțin mai specială, adică în timpul pandemiei. Mă gândesc că există - poate - unele persoane, care cred că voi ați înregistrat, mixat și lansat acest disc în acele câteva luni în care nimeni nu a avut voie să iasă din casă.

Când ați început, de fapt, să lucrați la Sagrada? Povestiți-ne puțin despre ”facerea” acestui album.

Victor "Vava" Ferezan: ”Salut Mumule! La SAGRADA am lucrat cel mai pe îndelete din toate albumele RoadKillSoda de până acum. Mihnea a venit cu ideile pe rând, încă de astă toamnă (în 2019, n. red.). Trase brut, multe, din care am făcut o selecție; am păstrat cele care sunt acum pe album, am mers la studio și am început să ne jucăm pe ele ca să se așeze. Înregistrarea, mixul și masterul, art workul și programul lansării erau gata mult înainte de nebunia care a venit, cu pandemia, și care ne-a dat totul peste cap.”

FOTO: ”Vava” trăiește momentul special al concertului de lansare ”Sagrada” (realizată de Paul Voicu)

Cristian Matei ”Mumu”: Albumul ”Sagrada” a fost produs de către RoadkillSoda și masterizat de Niklas Källgren de la Truckfighters. De ce l-ați ales pe ”Dango”? Sunteți prieteni cu el? Sau ați ajuns la el prin intermediul cuiva, la recomandarea vreunui muzician.. Chiar sunt curios.

Victor "Vava" Ferezan: ”Înregistrat de RoadKillSoda, produs de Mihnea Ferezan și Ștefan Marin de la ARTholic, mai exact. Noi avem o relație de la un simplu ‘’salut’’ la prietenie cu mulți artiști străini din scenă stoner, cu mulți am și avut ocazia să cântăm și atunci se leagă niște relații faine. Nik ne știa muzica, Mihnea i-a propus să asculte înregistrările și să lucrăm la master, dacă îl tentează. Ne-a super încântat că a acceptat, îți dai seama. Nu e primul artist pe care îl apreciem big time din scena asta cu care lucrăm. Albumul ”Yo No Hablo Ingles” a fost masterizat de Arthur Seay (Unida, House of Broken Promises), cu care am păstrat o relație excelentă. Ideea din spatele fiecărui album este una coerentă, conceptuală, care pleacă de la compozițiile păstrate dintr-un număr mare de piese pe care le avem la dispoziție, la interpretarea lor, soundul ales, direcția spre care merg mixul și masterul. Este un tot pe care îl avem în minte, nu ‘’se întâmplă’’ pe parcurs. Este motivul pentru care Dango era cel mai potrivit pentru albumul asta. Pentru că, așa cum tu știi, albumele noastre au o viață proprie, nu ai același stil, sunet sau abordare care se repetă 100% pe două discuri.”

”Satan” este al doilea single extras de pe albumul ”Sagrada”:

Cristian Matei ”Mumu”: Ați lansat ”Sagrada” cu mult tupeu, aș spune eu, într-o perioadă foarte dificilă pentru voi, muzicienii, din cauza interzicerii concertelor - principala sursă de existență a unui artist din branșa voastră. Și, cu toate acestea, ați decis să faceți ceva nemaivăzut pe meleagurile noastre dâmbovițene: ați scos oficial albumul pe piață printr-un concert LIVE transmis exclusiv pe internet, gratuit - atenție - deși ați fi putut să cereți măcar o sumă simbolică sub formă unui bilet de acces.

De ce ați luat această decizie? Pentru că au fost niște costuri aici, pentru tot ce a însemnat organizarea acestui show - de succes, aș spune eu, pentru că a avut 10.000 de vizualizări - costuri pe care le-ați suportat voi. Ați fi putut la fel de bine să mai așteptați puțin, câteva luni, nu știu, și să o faceți ”tradițional”, cu publicul lângă voi în mod fizic, nu doar online.

Victor "Vava" Ferezan: ”Da, show-ul chiar a fost foarte apreciat, 10.000 de vizualizări pentru o trupa din underground nu e rău. Nu am vrut să mai așteptăm. Lansarea programată de noi era în martie. De ce să mai așteptăm? Până când? Incertitudinea era maximă în privința desfășurării evenimentelor, așa că puteam să sperăm că se reiau concertele în mai, dar să stăm până în iarnă fără să avem ocazia să cântăm cu oameni alături de noi. Chiar dacă un show live streamed cu sala goală nu este cea mai faină opțiune pentru noi, de bază era să scoatem albumul cât timp încă simțeam noi vibe-ul ‘ăla’. Nu suntem genul de trupă care să stea prea mult pe un material. Dacă îl ținem în sertar prea mult timp, trecem deja la proiectul următor :) Cât despre show, da, a implicat niște costuri - ca toate lucrurile care vrei să iasă așa cum ‘vezi la alții’ - dar ne-am bucurat de mega ajutorul unor super oameni care au lucrat la lansarea asta mai implicat decât scria în fișa postului lor. Mă gândesc aici la Răzvan Stăicuț pe partea de sunet și cei de la Audio Sama Records pe partea de live stream, care au scos o filmare demnă de un videoclip. Big Up și pentru Expirat, care ne-a oferit posibilitatea să facem concertul.”

Cristian Matei ”Mumu”: ”Sagrada” în limba spaniolă înseamnă ”sacru”. De ce ați ales acest titlu de album? Are vreo semnificație aparte sau … l-ați ales pur și simplu după o noapte de gândire și o sticlă de whiskey... :)

Victor "Vava" Ferezan: ”SAGRADA este o rătăcire foarte atent gestionată prin stiluri și interpretări. Este o călătorie foarte intimă și introspectivă, pentru noi. Poate pentru că am avut mai mult timp să stăm pe piesele astea la studio, poate pentru că versurile lui Byst ‘au intrat’ și au atins punctul ăla nevralgic… O surpriză plăcută a fost conceptul grafic pentru album, venit de la Valeriu Cătălineanu - cu care am lucrat și la coperțile de la Mephobia -care cred că e ideal pentru cum simțim noi albumul ăsta.”

Cristian Matei ”Mumu”: Personal, după ce am ascultat de mai multe ori albumul pe Spotify, am tras concluzia că sound-ul este un pic mai aspru față de celelalte - deși nici celelalte nu sunt chiar apă de ploaie, ca să ne înțelegem :) Probabil că ”de vină” este vocea lui Byst, care e un pic mai grunge decât până acum. Însă norocul meu este că la finalul discului mă calmează ”Hourglass” - o piesă un pic mai specială, zic eu, pentru că are un ritm ceva mai ”whiskey on the rocks”, mai rece...mai așezat. Iar asta nu e tot, și piesa numărul 7, ”Addiction blues”, merge direct la suflet, pentru că este exact ce spune: un ”desert blues” cu un solo de chitară care trebuie ascultat în special după 11 noaptea, la căști. E clar. Ori am îmbătrânit eu … ori voi. Cum au apărut piesele astea?

Victor "Vava" Ferezan: ”Hahaha, am îmbătrânit și noi și tu, Mumule! Dar frumos. Vocea lui Byst ne permite să ne ducem mult fie spre zona grunge, fie metal, omul a crescut cu Layne Staley, Chad Gray, Pete Loeffler, printre mulți alții. Are totuși vocea destul de versatilă și americană cât să sune natural și pe blues. La urma urmei, Byst a trăit în Huston mulți ani, iar noi am cochetat cu elemente de blues pe mai multe piese, deci era combinația perfectă să avem și un blues ca la carte.”

FOTO: Byst cu părul ciufulit în concertul de lansare ”Sagrada” (realizată de Paul Voicu)

Cristian Matei ”Mumu”: Bun, acum că m-am lămurit cât de cât cu ”Sagrada”, să vorbim puțin și despre perioada ”hard” a pandemiei, când în România nu puteai nici măcar să ieși pe stradă fără declarație. De concerte nici nu mai vorbesc. Cum v-ați descurcat voi în acele luni, din punct de vedere financiar? Ați fost ajutați, de exemplu, de Guvern, în calitate de muzicieni?

Victor "Vava" Ferezan: ”O să îți spun din start că tot ce facem cu RKS este fiscalizat, legal, prin firma mea. Deci să se înțeleagă că atunci când prietenii veniți la concert într-un spațiu realizat de alți oameni muncitori ne plătesc nouă reprezentația pe scenă, statul primește cadou bani din seară respectivă: TVA-ul facturii tăiate pentru eveniment. Plus impozit pe venit și toată pleiada de taxe. Eu nu am primit niciun ajutor acum. Nici eu, nimeni din RKS. Ne-am menținut starea de spirit înregistrând remote piese pentru un proiect al lui Mihnea - o serie de piese prelucrate de noi, sub numele de Pandamonium Sessions, unde aveți ocazia să o auziți și pe Patricia (PR & Managerul nostru) cântând:

Vava: ”Personal, am avut ocazia să scot, în sfârșit, o serie de gânduri și trăiri proprii sub formă unor nuvele dark, introspective, fantastice, intitulate Nowhere And Fast. De asemenea, free, online.”

Cristian Matei ”Mumu”: Nu știu dacă ați aflat, dar în 7 iunie, la Timișoara, a avut loc un concert rock mai puțin obișnuit, cu trupa Cargo. Din cauza pandemiei, la intrare, participanţilor li s-a măsurat temperatura, iar scaunele au fost aşezate la o distanţă de doi metri. Numărul maxim de participanţi acceptaţi a fost de 500, iar cei care au îndrăznit să se ridice de pe scaune au fost aşezaţi la loc de forţele de ordine.

Ce părere aveți de acest tip de concert? V-ați vedea și voi într-o astfel de postură, pe scenă, sub aceleași condiții stricte? Știu că, de obicei, la show-urile voastre se face puțin ”iureș” în fața scenei, unde fanii se manifestă … corespunzător.

Victor "Vava" Ferezan: ”Am auzit de el, am văzut poze… sincer, e oribil. O senzație mai acută de Cântarea României nu am avut nici când eram mic și îi vedeam la știri cum băteau aia din Sala Palatului ritmic din palme, stând jos. Dar asta este realitatea azi și ne adaptăm. Nu e vina nimănui. Sperăm în mod cert să trecem de etapa asta cât mai rapid pentru că, da… la noi concertele sunt foarte viscerale.”

FOTO: ”Panda” dezlănțuit pe scenă (realizată de Paul Voicu)

Cristian Matei ”Mumu”: Apropo de asta, am văzut că și voi aveți un concert ...hai să nu zic asemănător, dar tot sub niște condiții bizare, dictate de Covid-19, în 4 iulie, la Iași. Am văzut pe pagina evenimentului de pe Facebook faptul că va fi un program strict, de doar 2 ore în clubul respectiv, cu maxim 4 persoane la o masă. Adică va fi un concert rocknroll ...la masă...cu masca pe figură, probabil, nu știu :)

Nu va fi ciudat, ca să nu zic ”nepotrivit”, pentru o trupă de genul vostru să cântați așa? Sau poate că e un show unplugged și mi-a scăpat mie.

Victor "Vava" Ferezan: ”Va fi cu atât mai bizar cu cât la Iași ecuația era simplă: full house, cântat până nu mai aveam aer. Iar băieții aia știu să se distreze! Concertul de acum va fi electric, lansarea albumului. Practic, primul concert cu public din seria celor programate din turneul de lansare a albumului. Turneu, care acum, evident, se creează pe parcurs, tot ce plănuisem în sensul asta a fost dat peste cap.”

”Wake Up” este al 3-lea single de pe albumul ”Sagrada”:

Cristian Matei ”Mumu”: La final, am o mică curiozitate. De ce nu găsesc nicăieri pe internet nicio piesă de pe ”A Fucked Up Trip Gone Bad”? (cu Mihnea Blidariu la voce, în prezent la Luna Amară). Chiar atât de … ”stricat” a fost discul încât nu l-ați mai vrut nicăieri online? ”Stricat” fiind o traducere a la Irina Margareta Nistor, pe care toți o iubim.

Victor "Vava" Ferezan: ”Deloc! Suntem foarte mândri de albumul ăla, cel mai visceral și mai underground album scos cu RKS. Cum, sincer îți spun, suntem de tot ce am scos toți anii ăștia alături de toți muzicienii cu care am lucrat. Dar știi cum e… trupele neconvenționale au și decizii non comerciale. Albumul ăla, primele tricouri scoase, brichetele și patch-urile cu RKS scoase în perioada 2011 / 2012 rămân rarities și nu vor fi reeditate.”

FOTO: ”Mishon” este atent când bate la tobe (realizată, bineînțeles, de Paul Voicu)

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat. Multă baftă în perioada următoare, care este - poate - la fel de dificilă ca până acum!

Victor "Vava" Ferezan: ”Baftă și ție, să ne revedem cu bine, vezi că te așteaptă un vinil SAGRADA de la noi. Cadou pentru un cunoscător și pentru un susținător constant al scenei.



”

Concertul de lansare a albumului ”Sagrada”, transmis LIVE pe Facebook în 29 mai 2020 pe pagina de Facebook a trupei RoadKillSoda: