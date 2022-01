SAG Awards 2022. Filmele care au primit cele mai multe nominalizări

Profimedia

Filmul western cu accente sumbre „The Power of the Dog”, regizat de Jane Campion, şi drama „House of Gucci”, regizată de Ridley Scott, au primit miercuri cele mai multe nominalizări - trei fiecare - la SAG Awards.

"The Power of the Dog" a câştigat deja în această săptămână Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic, iar actorii săi principali, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst şi Kodi Smith-McPhee, au fost nominalizaţi la SAG Awards 2022.

Concurenţii acestui film regizat de Jane Campion pot totuşi să respire uşuraţi, întrucât pelicula nu a fost nominalizată la categoria principală a acestor premii - "cea mai bună distribuţie".

Prezentat la Festivalul de la Veneţia din septembrie 2021, unde cineasta neozeelandeză a fost premiată pentru regie, filmul "The Power of the Dog" a beneficiat de cronici elogioase şi a fost difuzat apoi în lumea întreagă pe platforma de streaming Netflix după o lansare într-un număr limitat de cinematografe.

Cei 124.000 de membri cu drept de vot la SAG Awards nu au ţinut cont de comentariile ironice ale spectatorilor care au analizat interpretarea lui Jared Leto şi accentul său italian în filmul "House of Gucci". Starul american a fost nominalizat la categoria "cel mai bun actor în rol secundar", iar filmul regizat de Ridley Scott a primit alte două nominalizări: Lady Gaga la categoria "cea mai bună actriţă în rol principal" şi "cea mai bună distribuţie".

La categoria "cea mai bună distribuţie", echivalentul SAG Awards pentru cel mai bun lungmetraj, au mai fost nominalizate filmele "Belfast", "CODA", "Don't Look Up" şi "King Richard".

La categoria "cea mai bună actriţă într-un rol principal" vor concura Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman ("The Lost Daughter"), Lady Gaga ("House of Gucci"), Jennifer Hudson ("Respect") şi Nicole Kidman ("Being the Ricardos").

La categoria echivalentă masculină - "cel mai bun actor într-un rol principal" - au fost nominalizaţi Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog"), Andrew Garfield ("Tick, Tick ... Boom!"), Will Smith ("King Richard") şi Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth").

Filmul "Belfast", în care cineastul Kenneth Branagh revine asupra violenţelor din Irlanda de Nord la care a asistat în copilăria şi adolescenţa sa, este considerat unul dintre marii favoriţi în actualul sezon al premiilor hollywoodiene, însă nu a primit decât o nominalizare individuală la SAG Awards, pentru Caitriona Balfe, la categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar".

Alte două mari surprize au fost înregistrate miercuri: Kristen Stewart nu a fost nominalizată pentru interpretarea prinţesei Diana în filmul "Spencer". La fel s-a întâmplat şi cu tânăra Rachel Zegler, care nu a fost nominalizată pentru rolul interpretat în musicalul "West Side Story".

În ceea ce priveşte producţiile de televiziune, serialele "Succession" şi "Ted Lasso" s-au clasat în fruntea nominalizărilor din acest an şi vor concura fiecare la cinci categorii. Serialul sud-coreean "Squid Game" este prezent în categoria "cea mai bună distribuţie a unui serial dramatic", marcând o premieră în cadrul SAG Awards pentru o producţie de televiziune care nu este jucată în limba engleză.

Premiile SAG sunt decernate de actori din industria de divertisment americană şi din acest motiv sunt considerate un bun indicator pentru desemnarea viitorilor laureaţi de la gala Oscar, întrucât actorii reprezintă cea mai importantă ramură (aproximativ 10.000 de membri) din cadrul Academiei de film americane (AMPAS), instituţia care decernează trofeele supreme de la Hollywood.

Gala SAG Awards 2022 va avea loc la Santa Monica, în apropiere de Los Angeles, pe 27 februarie, cu exact o lună înainte de gala premiilor Oscar.