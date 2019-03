S-a aflat motivul pentru care Nicolas Cage a cerut anularea căsătoriei după 4 zile

În documentele depuse de Cage în instanță la doar patru zile după nuntă, acesta a susținut că el și Erica Koike, în prezent fosta soție, au fost mult prea băuți și „nu au realizat ceea ce fac”.

”Când Erica i-a propus lui Cage să se căsătorească, el a acționat din impuls, fără să aibă posibilitatea să înțeleagă impactul acțiunilor sale”, a relatat The Blast.

