S-a aflat cauza oficială a morții actorului Paul O'Grady. Ce arată certificatul de deces

Cauza decesului actorului Paul O'Grady a fost confirmată ca fiind un stop cardiac provocat de o boală de inimă, se arată în certificatul de deces al acestuia, transmite publicația Daily Star.

Actorul în vârstă de 67 de ani a murit după o aritmie bruscă, apărută în urma unei afecțiuni la inimă, arată sursa citată

Paul O'Grady, celebru pentru alter-ego-ul său Lily Savage, a murit „în mod neașteptat, dar pașnic" pe 28 martie, a transmis soțul său, Andre Portasio.

„Cu mare tristețe vă informez că Paul a decedat în mod neașteptat, dar pașnic, ieri seară. Vă cerem, în aceste momente dificile, ca în timp ce îi aduceți omagii, să ne respectați și intimitatea în timp ce ne confruntăm cu această pierdere.

Îi va lipsi foarte mult celor dragi, prietenilor, familiei, animalelor și tuturor celor care s-au bucurat de umorul, inteligența și compasiunea sa. Știu că ar fi vrut ca eu să vă mulțumesc pentru toată dragostea pe care i-ați arătat-o de-a lungul anilor" a fost mesajul de adio al soțului său.

Paul a fost o vedetă de televiziune îndrăgită, cunoscut și pentru dragostea și pasiunea sa pentru câini. Avea cinci câini, alături de găini, oi, porci, alpaca și capre.

Prietenul și colegul său Malcolm Prince a dezvăluit că în ultima lui zi în viață, Paul „râdea și zâmbea" și era „înconjurat de câinii săi iubiți".

Actorul a devenit celebru în anii '90 cu personajul drag queen Lily Savage și a apărut mai târziu în emisiuni populare, inclusiv For The Love of Dogs și Blankety Blank.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 15-04-2023 16:47