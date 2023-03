Paul O'Grady, celebru comediant britanic, mort la vârsta de 67 de ani. A devenit celebru în travesti

Paul O'Grady a devenit celebru în anii 1990 cu personajul său de travestit scoțian Lily Savage, și a prezentat emisiunea Blankety Blank și alte programe.

„Cu mare tristețe vă informez că Paul a decedat în mod neașteptat, dar pașnic, ieri seară. Îi va lipsi foarte mult celor dragi, prietenilor, familiei, animalelor și tuturor celor care s-au bucurat de umorul, inteligența și compasiunea sa. Știu că ar fi vrut să vă mulțumesc pentru toată dragostea pe care i-ați arătat-o de-a lungul anilor", a declarat Andre Portasio, citat de BBC.

Anul trecut, Paul O'Grady a fost alături de regina consoartă pentru un episod pentru „The Love of Dogs”. El fusese recent în turneu, interpretând-o pe Miss Hannigan în musicalul Annie.

Scriind pe Instagram în urmă cu câteva săptămâni, după ce s-a întors de la spectacolul din Newcastle, O'Grady a spus că se "bucură foarte mult" să joace din nou rolul după atât de mult timp, „mai ales cu o distribuție cu adevărat uimitoare și minunată".

De asemenea, prezentatorul a părăsit recent BBC Radio 2 după 14 ani, confirmând informațiile potrivit cărora acest lucru s-a întâmplat pentru că era nemulțumit de intervalul de emisie de duminică după-amiaza.

El urma să prezinte la Boom Radio o emisiune, în duminica de Paște.

Una dintre cele mai recente apariții ale lui O'Grady a fost anul trecut, alături de Camilla, regina consoartă, pentru un episod unic al emisiunii For The Love of Dogs de la ITV.

O'Grady s-a născut în Birkenhead, în Wirral, Merseyside, în 1955, dintr-o mamă al cărei nume de fată era Savage - despre care se crede că i-a inspirat celebrul său număr de travesti.

A început să o interpreteze Lily Savage în anii 1970. Mai târziu, travestitul a jucat într-un spectacol solo care a rulat timp de opt ani la Royal Vauxhall Tavern din Londra, vorbind despre problemele LGBT.

De-a lungul carierei sale, O'Grady a câștigat un premiu TV Bafta, British Comedy Award și un premiu național de televiziune pentru The Paul O'Grady Show.

În 2008, a fost distins cu MBE în cadrul Queen's Birthday Honours pentru servicii aduse divertismentului.

Sursa: BBC Etichete: , , , , , Dată publicare: 29-03-2023 07:42