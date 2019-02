Ronna Hartner are o tumoare și va fi operată de urgență. „Rugați-vă pentru mine”. VIDEO

Facebook.com

Actrița Rona Hartner a dezvăluit, într-un mesaj postat pe Facebook de pe patul de spital, că este nevoită să intre de urgență în operație, întrucât i-a fost descoperită o tumoare în zona abdominală.

Ea a precizat că oprația va avea loc luni, la Spitalul Floreasca, și că are încredere în medicii din România.

„Am avut o mică stare proastă joi noapte, iar vinri am fost preluată de urgență și interntă la Spitalul Floreasca. Voi fi operată luni. Au găsit ceva la tomograf care nu este prea bun. Vreau să vă rog pe această cale să nu vă fie frică să vă duceți la doctor când vă simțiți rău. Pentru că poate fi mai rău decât ce pare. Eu am crezut că este o ocluzie intestinală, dar este vorba de o tumoare”, a mărturisit Rona Hartner.

Ea a continuat precizând că nu se teme să se opereze de urgență și că va fi operată de „un mare profesor din România.”

„Nu am nicio grijă, nu am nicio frică. Am început deja tratamentul cu fier ca să fiu în formă pentru operație. Vă rog frumos să vă rugați pentru mine”, a mai spus actrița.

