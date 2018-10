Robin Wright, interviu exclusiv pentru Ştirile ProTV. Ce i-a spus un politician despre "House of Cards"

Aflată la Bucureşti, la conferinţa globală a IAA, starul serialului-fenomen „House of Cards” i-a dezvăluit colegului nostru Cristian Leonte câteva secrete din noul şi ultimul sezon, în care personajul ei este preşedintele Statelor Unite.

Până la lansarea oficială am aflat deja că lui Robin îi lipseşte Kevin Spacey, fostul ei partener de pe ecran, eliminat din serial după un scandal sexual.

Într-o formă fantastică, la 52 de ani, după ce tocmai a încheiat filmările la "Wonder Woman 2", Robin Wright jonglează cu răbdarea publicului care aşteaptă încântat sau contrariat noul şi ultimul sezon al fenomenului "House Of Cards".

"O, da, staţi să vedeţi. Se întâmplă multe, în afară de apariţii de OZN… Avem de toate cu excepţia apariţiei unor OZN-uri''.

Claire Underwood, jucată de Robin, este, în noul sezon al serialului personaj principal. Este Preşedinte al Statelor Unite, cu acelaşi stil şi mod de lucru care a făcut-o atât de iubită. „E un lider intrigant, corupt. Sigur că este. Dar că actor care joacă personajul ei, cred că are un rol utilitar. Rezolvă treburile. Cu tot ce e nevoie. Cu orice mijloace, da, machiavelic. Despre asta e serialul, ştii?”, i-a spus actriţa lui Cristian Leonte.

„Felul în care am încheiat sezonul 5 ne permite să avem prima femeie lider a ţării noastre, liderul lumii libere, să o vedem în fata adversităţilor. Folosind politica nemiloasă care a adus-o în acea poziţie, regurgitează tot ce a învăţat de la soţul ei. Îşi face noi duşmani… va fi multă dramă”, dezvăluie actriţa

"Am avut eu mai multe scene în sezonul 6 decât în mod normal. Am introdus şi personaje noi, adversarii mei, cu care mă lupt, şi nu a schimbat aşa mult, căci noi, la sfârşitul sezonului 5 eram separaţi", mai spune Robin Wright.

Soţul, Frank, un rol fabulos făcut de Kevin Spacey în primele 5 sezoane, nu mai e parte a serialului, după ce acuzaţii de natură sexuală i-au făcut pe producători să renunţe la el. Şi evident ne întrebam, dacă îi lipseşte Kevin?

„Sigur că da! E foarte talentat, ne-am distrat jucând aceste personaje, ne-am jucat unul pe altul foarte bine”, spune vedeta. Dar, spectacolul trebuie să continue.

Pro TV

„Agenda noastră se schimbă. Ce e o prioritate marţi devine numărul 10 joi - acesta e castelul din cărţi de joc, House of Cards cu care ne jucăm tot timpul. Şi atunci am spus, am putea măcar să o facem cel mai mare lider feminin prin a schimba două din cele mai importante aspecte ale legislaţiei!”

„Ai folosit ceva din viaţa ta reală ca să o aduci la viaţă pe Claire?”, a întrebat-o Cristian Leonte pe Robin Wright. „Absolut nimic. Nimic, în afară de rochiile ei superbe…”

Aceeaşi întrebare şi despre situaţiile din serial: cât e realitate şi cât ficţiune?

„Am vorbit cu un politician, când a apărut serialul. Am spus: Cât de mult reflectă realitatea? Ştiu că unele dintre liniile intrigii, de pildă, trece sau nu o lege, acelea sunt real’. Şi a spus, dar se întâmplă într-un fundal foarte întunecat, machiavelic. Şi am întrebat, şi cât din acel fundal e real? A zis, să-ţi spun ceva, serialul tău este 99% veridic. Care e acel 1% care nu e? Şi am crezut că o să spună, ei bine, nu omorâm chiar atât de mulţi oameni… Dar el se gândeşte un minut şi spune, niciodată nu ai fi trecut o lege a Educaţiei aşa de rapid, niciodată…''

Altfel spus…”Dacă vorbim de administraţia noastră, din ţara noastră, el ne-a furat toate ideile noastre bune”

Cristian Leonte: „El fiind preşedintele Trump...”

Robin Wright: „E greu să ne depăşeşti…”

Actriţă, regizor, soţie la al treilea mariaj şi mamă - ambii copii, băiat şi faţa, sunt rodul tulburatei relaţii cu Seann Penn. Mai putem spune despre Robin Wright că sprijină mereu actele caritabile. Natural şi cu generozitate, Robin s-a implicat şi în ridicarea spitalului de oncologie pediatrică din Bucureşti, proiectul Asociaţiei Dăruieşte Viaţa, şi a semnat două tricouri care vor fi scoase la licitaţie pentru finanţarea construcţiei.

Pro TV

Înainte de despărţire, am întrebat-o dacă e o femeie fericită. „Eşti fericit în anumite momente. Sunt o persoană mulţumită, în viaţa mea, sigur. Lucrurile vin şi pleacă, te irită, da, sigur, ca pe toată lumea, dar sunt o persoană foarte mulţumită.”