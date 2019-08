Robert Downey Jr. a dezvăluit că a fost arestat la Disneyland. Ce a făcut actorul

Actorul Robert Downey Jr. a dezvăluit la convenţia D23, organizată vineri în oraşul Anaheim, că a fost arestat în timpul primei sale vizite într-un parc Disneyland, după ce a fumat marijuana, informează site-ul revistei Variety.

Starul hollywoodian, protagonist al francizei "Iron Man", a primit trofeul Disney Legend la convenţia bienală D23 organizată de studioul Disney. După o scurtă prezentare realizată de Bob Iger, directorul executiv al grupului Disney, Robert Downey Jr. a relatat spectatorilor prezenţi la eveniment modul în care prima lui vizită într-un parc de distracţii Disneyland s-a încheiat cu arestarea sa.

"Prima dată când am mers la Disneyland, am fost transportat într-o altă lume... iar la câteva momente după aceea am fost arestat. Am fost dus la un centru de procesare a datelor personale, care era surprinzător de prietenos. După ce mi s-a dat un avertisment sever, m-am întors, dacă memoria nu mă înşală, la un grup foarte dezamăgit de supraveghetori. Îmi cer iertare faţă de oricare ar fi fost persoana care ar fi trebuit să mă împiedice să fumez marijuana într-o gondolă fără o licenţă legală", a declarat renumitul actor american.

"Îmi pare rău, nu vreau să creez o confuzie şi mai mare insinuând că fumatul legal de marijuana într-o gondolă ar fi mai uşor de realizat în oricare alte atracţii din parcurile de distracţii. Poate doar pentru Imagineers (inginerii din divizia de cercetare şi dezvoltare a grupului Disney, n.r.), însă asta e treaba lor. Mi-am luat o greutate de pe suflet spunându-vă asta", a încheiat, glumind, starul hollywoodian.

Discursul rostit de Diane Sawyer, o altă personalitate recompensată cu trofeul Disney Legend, a fost mult mai "cuminte" şi a constat într-o relatare emoţionantă a primei sale vizite la Disneyland în timpul căreia a asistat la o lectură a basmului "Cenuşăreasa" alături de familie şi de câţiva prieteni.

Citește și TOPUL celor mai bine plătiți actori de la Hollywood

Christina Aguilera, premiată la rândul ei cu acelaşi trofeu, a mărturisit că prima ei amintire legată de Disneyland datează din timpul unei vizite la Tokyo Disney Resort.

Printre celelalte personalităţi recompensate cu Disney Legend se află celebrităţi de prim rang din industria de divertisment, precum Jon Favreau, James Earl Jones, Bette Midler, Kenny Ortega, Barnette Rici, Robin Roberts, Ming-Na Wen şi Hans Zimmer.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!