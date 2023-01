Robbie Bachman a murit. Toboșarul trupei rock Bachman-Turner Overdrive avea 69 de ani

"O altă despărțire tristă. Bătaia zdrobitoare din spatele BTO, fratele meu mai mic Robbie s-a alăturat mamei, tatei și fratelui Gary pe partea cealaltă. Poate că Jeff Beck are nevoie de un toboșar! A fost o rotiță integrantă în mașinăria noastră rock 'n' roll și am zguduit lumea împreună", a reacționat Randy Bachman, într-un mesaj postat pe Twitter, potrivit CNN.

Another sad departure. The pounding beat behind BTO, my little brother Robbie has joined Mum, Dad & brother Gary on the other side. Maybe Jeff Beck needs a drummer! He was an integral cog in our rock 'n' roll machine and we rocked the world together. #RIP #littlebrother #family pic.twitter.com/XASj6CVXzA