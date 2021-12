Rhonda Stubbins White, actrița din serialul "Ruthless" al lui Tyler Perry, răpusă de cancer

Getty

Rhonda Stubbins White s-a remarcat în miniseria "Laurel Avenue", regizată de Carl Franklin, și a fost invitată în emisiuni precum "Touched by an Angel", "The West Wing" și "Shameless".

Rhonda Stubbins White, o celebră actriță și vedetă de televiziune care a jucat cel mai recent rolul bătrânei de cult Agnes în serialul creat de Tyler Perry - "Ruthless" -, a murit luni, de cancer, la locuința sa din Los Angeles, a anunțat un prieten. Ea avea 60 de ani, potrivit The Hollywood Reporter.

Colegă de clasă cu Alec Baldwin

Originară din Brooklyn, White a studiat actoria la începutul anilor 1980 la Școala de Arte Tisch a Universității din New York, unde s-a pregătit sub îndrumarea lui David Gideon alături de colegi de clasă printre care se număra Alec Baldwin.

În 1992, Rhonda Stubbins White și-a făcut debutul pe ecran într-un episod al emisiunii Here and Now de la NBC, apoi a obținut o nominalizare la CableACE pentru rolul ei din miniseria Laurel Avenue din 1993 de la HBO, regizată de Carl Franklin. În anul următor, a apărut alături de Diana Ross în telefilmul ABC Out of Darkness.

A continuat să joace rolul Lady Vi în serialul Days of Our Lives de pe NBC în 2000, a fost invitată în seriale precum Homicide: Life on the Street, NYPD Blue, Touched by an Angel, Chicago Hope, ER, The West Wing, The District, Charmed, Southland și Shameless, și a jucat în filme precum Sunset Park (1996) și Land of Plenty (2004) al lui Wim Wenders.