Artiștii militează împotriva „mutilării” parcului Cișmigiu printr-un proiect inedit

Preocupaţi de intenţia primăriei de a reamenaja Cişmigiul, mai mulţi artişti şi activişti de mediu se tem că parcul va fi mutilat.

Ei vor să atragă atenţia în mediul online că cel mai vechi parc din Bucureşti trebuie modernizat într-un mod responsabil şi cu grijă faţă de natură.

Astfel, actori precum Victor Rebengiuc şi Marius Manole au dezvăluit amintirile care îi leagă de acest simbol al Capitalei:„Cismigiul trebuie să fie o emblemă de frumuseţe, de curăţenie şi de aer proaspăt al Bucureştiului. Aşa, cum a fost el în trecut. Înainte de a încăpea pe mâini nepricepute şi minţi întortocheate."

Marius Manole şi Lou Gheler, arhitect, din testimonial: „Când îmi amintesc de tinereţe, îmi amintesc de Cişmigiu. Cismigiul este şi locul unde prima oară i-am spus unei fete 'Te iubesc!'"

"Cişmigiu, mon amour", aşa se numeşte proiectul care îi provoacă pe toţi cei care iubesc Cismigiul să-şi povestească amintirile frumoase legate de el. Activiştii de mediu, care au lansat aceasta campanie, nu sunt de acord cu amenajarea propusă de Primăria Capitalei.

Ioana Nicolesu, fondatorul campaniei "Cișmigiu, mon amour”: „Eu nu am nimic contra unei renovări şi sunt personal vecina Cismigiului de trei generaţii, deci l-am văzut în multe stări. Acuma cred că e starea cea mai jalnică şi cred că are nevoie într-adevăr de grijă, de modernizare, dar nu cred că are nevoie de betonare, care este proiectul Primăriei."

Zece artişti şi persoane influenţe în mediul online vor distribui clipuri în care vorbesc despre parcul, simbol din Bucureşti.

Emil Ivanescu, Ordinul Arhitecţilor din Bucureşti, din testimonial: „Cișmigiul e un loc, o atmosferă, în primul rând, e o zonă care are nevoie de oameni şi oamenii au nevoie de ea."

Activiştii de mediu susţin că proiectul propus de municipalitate pentru Cişmigiu prevede asfaltarea peluzei din zona orologiu şi mutarea locului de joacă din centrul parcului la intrarea din Piaţa Walter Maracineanu, pentru a face loc unor spaţii comerciale sau chiar unui restaurant.

La solicitarea Ştirilor PRO TV, Primăria Capitalei a respins acuzaţiile şi a transmis că în parcul Cişmigiu „nu se propun spaţii comerciale noi, vor fi reamplasate doar cele deja existente şi nu vor fi defrişări de arbori pentru realizarea de restaurante, ci sunt prevăzute plantari noi."

Primăria susţine şi că va reabilita şi consolida foişorul din parcul Cişmigiu, dar şi celebrul pod de nuc, aflat în centrul parcului. În plus, vor fi consolidate malurile lacului şi debarcaderul dar şi fântâna din centrul lacului mare.

Deocamdată însă, lucrările care sunt estimate la 10 milioane de euro, sunt în stadiul de obţinerea avizelor.