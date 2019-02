Rapperul R. Kelly a ajuns după gratii pentru abuzuri sexuale. Câţi ani de închisoare riscă

Cântărețul R Kelly a fost inculpat pentru agresiuni sexuale, cu circumstanțe agravante, asupra unor femei și adolescente.

Potrivit presei americane, împotriva starului , au fost formulate zece capete de acuzare. Cântărețul de 52 de ani s-a predat politiei din Chicago si a fost plasat in arest. El va ajunge in cursul dupa amiezii in fata unei Curţi care va decide ce se va intampla cu el in continuare.

Potrivit procurorilor, presupusele abuzuri sexuale asupra a patru victime ar fi fost comise între anii 1998 și 2010. Trei dintre victime aveau vârste cuprinse între 13 și 16 ani în momentul agresiunilor raportate. Joi, l-au acuzat două noi femei care erau adolescente la jumătatea anilor '90.

Dacă va fi găsit vinovat, R Kelly riscă maxim 7 ani de închisoare pentru fiecare dintre capetele de acuzare.

