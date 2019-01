Fiica lui R. Kelly: ”Este un monstru. Sunt conștientă de cine este și ce face”

Joann Kelly spune că tatăl ei este un monstru și că se roagă pentru toate femeile care au avut de suferit din cauza lui.

"Monstrul cu care v-ați confruntat cu toții este tatăl meu. Sunt foarte conștientă de cine este și ce face", a scris tânăra.

Tânăra nu are o relație bună cu tatăl său, cu care nu a mai vorbit de câțiva ani.

"Am ales să nu vorbesc despre el pentru a avea o stare emoțională bună".

Joann a mai spus că este recunoscătoare tuturor pentru sprijinul acordat.

"Anul trecut a fost foarte dificil pentru familia mea, dar toată dragostea și sprijinul vostru ne-au ajutat să mergem mai departe", a încheiat fiica artistului.

Postarea fiicei sale vine după ce R. Kelly a fost acuzat de mai multe femei că le-ar fi abuzat fizic și sexual. Totul într-un documentar exploziv.

De asemenea, și Lady Gaga a condamnat comportamentul artistului și a declarat că este alături de femeile care au avut de suferit din cauza lui R. Kelly.

