Rapperul american PnB Rock a fost împușcat mortal în Los Angeles

Artistul, în vârstă de 30 de ani, se afla împreună cu prietena sa când un bărbat înarmat ar fi cerut bijuterii înainte de a deschide focul în interiorul unerestaurant din sudul orașului.

Poliția l-a găsit pe PnB Rock cu multiple răni prin împușcare și a fost declarat mort la spital 45 de minute mai târziu.

Încă nu au fost făcute arestări în urma împușcăturilor de luni, informează BBC.

Căpitanul Kelly Muniz, din cadrul Departamentului de Poliție din Los Angeles, a declarat că un individ s-a apropiat de un cuplu aflat în interiorul unui restaurant și le-a cerut să îi predea obiecte personale.

Ea a declarat reporterilor de la fața locului că acest lucru a dus la "un fel de dialog aprins" înainte ca victima să fie împușcată de mai multe ori și să cadă la podea.

Suspectul a "luat apoi obiecte de la victimă", a spus ea, înainte de a fugi spre o mașină care aștepta să fugă și de a părăsi locul faptei.

Presa americană a afirmat că surse din cadrul forțelor de ordine au confirmat că rapperul a fost ținta atacului.

De atunci, au curs omagii pentru PnB Rock - pe numele real Rakim Hasheem Allen - inclusiv din partea superstarului Drake, care a postat o fotografie cu cei doi împreună pe povestea sa de pe Instagram.

Rapperul Offset a postat, la rându-i, un omagiu pe Twitter îndemnându-și fanii să se roage pentru cei doi copii ai lui PnB Rock.

DJ Akademiks, care conduce un canal popular de hip-hop pe YouTube, a declarat că l-a intervievat pe rapper cu doar o săptămână în urmă despre o tentativă anterioară de a-l jefui.

Wow.. this PNB Rock situation crazy.. i just did a interview with him a week ago where he detailed how someone tried to rob him in LA recently while he was out with his girlfriend and daughter. Now.. this.. smh. Pray for PNB Rock.

Celebra cântăreață Nicki Minaj a declarat că moartea lui Pop Smoke, ucis în urmă cu o săptămână, i-a învățat pe rapperi să fie mai precauți cu privire la locul unde se află.

After Pop Smoke there’s no way we as rappers or our loved ones are still posting locations to our whereabouts. To show waffles & some fried chicken????! He was such a pleasure to work with. Condolences to his mom & family. This makes me feel so sick. Jesus. #SIP #PnbRock ????