Rapperul american Malik B., cofondator al grupului The Roots, a murit la vârsta de 47 de ani

Rapperul american Malik B., cofondator al influentului grup The Roots, a murit la vârsta de 47 ani, a confirmat această trupă prin intermediul unui scurt mesaj publicat pe Instagram, relatează joi EFE.

"Cu lacrimi în ochi, vă anunţăm cu regret decesul iubitului nostru frate Malik Abdul Basit, component timp de multă vreme al grupului The Roots", precizează acel mesaj online. "Sperăm că va rămâne în amintirile noastre pentru devoţiunea lui faţă de islam, fraternitatea şi inovaţia lui şi drept unul din rapperii cei mai talentaţi din toate timpurile", se afirmă în acelaşi text.

Nu a fost anunţată cauza decesului muzicianului, nici locul sau data exactă când acesta a murit.

Deşi trupa The Roots a fost înfiinţată inţial de Questlove şi Black Thought în 1987 la Philadelphia, la scurt timp după aceea lor li s-au alăturat alţi doi membri, Hub şi Malik B., iar grupul a depăşit treptat scena locală, devenind una dintre trupele de rap cele mai respectate şi mai urmărite din întreaga lume.

Primul album lansat pe piaţă a fost "Organix" (1993), cu care The Roots şi-a anunţat apropierea faţă de curentul hip-hop în ascensiune, prin folosirea de instrumente tradiţionale în loc de basul electric şi incluzând influenţe clare din jazz.

Cu Malik B. în calitate de component al trupei, The Roots a lansat "Do You Want More?!!!??!" (1995) şi "Illadelph Halflife" (1996), două albume de succes.

Ultima producţie discografică a trupei la care a participat şi Malik B. a fost "Things Fall Apart" (1999). Ulterior, Malik B. a părăsit grupul The Roots.

În piesa "Water", de pe albumul "Phrenology" (2002), The Roots abordează plecarea lui Malik B. din trupă, considerând-o legată de dependenţa de droguri a artistului.

Malik B. a colaborat ulterior la mai multe piese lansate de The Roots, fără să mai fie vreodată membru oficial al trupei.