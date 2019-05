Profesoara de română care a ajuns la ”Românii au talent” după ce a primit Golden Buzz de la public

Angela Bîtlan, o profesoară de limba română din București, de 22 de ani, a urcat pe scena ”Românii au talent“ în urma participării la la concursul ”Publicul are talent“, unde a primit Golden Buzz.

Angela a urcat plină de emoții pe scenă, a interpretat o melodie dificilă, dar în final totul a ieșit perfect pentru ea, pentru că a primit patru de ”da” de la jurați.

”Consider că toate au un rost în viaţă. Am venit în public la «Românii au talent» şi s-a făcut un concurs, ”Publicul are talent”, am urcat pe scenă, am cântat şi am primit Golden Buzz-ul de la cei din online, am înţeles. Aşa că am ajuns în finală, dar la concursul ”Publicul are talent” şi de acolo mi s-a propus să vin la concursul mare. Am stat puţin pe gânduri, dar apoi am spus că e o oportunitate şi de ce să o ratez“, a spus Angela Bîtlan.

”N-a fost rău, a fost binişor... Binişor zic pentru că ai ales o melodie destul de grea. E greu să cânţi Beyonce aşa, din prima. Nu pare că ai studiat atât de mult cântecul, dar ai potential şi chiar ai putea să faci ceva“, i-a spus Andra.

”Nu sunt eu mare specialist în muzică, dar autenticitatea acestei emisiuni constă înprezenţa ta aici. Asta este un certificat că emisiunea se adresează amatorilor. Foarte bună initiative asta cu ”Publicul are talent”“, a spus Florin Călinescu.

Angela a terminat Facultatea de Litere şi este profesoară de limba română.

