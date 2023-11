PRO TV, lider incontestabil de audiență miercuri. Finalul de săptămână aduce un program special telespectatorilor

După ce au trăit emoțiile deschiderii cutiilor la Batem Palma?, au aflat cele mai obiective informații la Știrile PRO TV, au râs cu poftă la peripețiile sătenilor din Las Fierbinți și au încheiat seara cu o ediție în care s-a construit încredere și speranță la Visuri la cheie.

Cosmin Seleși le-a adus telespectatorilor o ediție în care calculatorul a extras un nou concurent care să se ia la întrecere cu intuiția, în Batem Palma?. Emisiunea a fost lider absolut de audiență și a înregistrat, în intervalul orar 18:00 – 18:58, 5.9 puncte de rating și 24.9% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce poziția secundă a obținut 3.7 puncte de rating și 15.7% share. De-a lungul difuzării, aproape 1.2 milioane români nu au ratat niciun minut din ediție.

Cele mai obiective informații au fost urmărite de români la Știrile PRO TV. Jurnalul principal al zilei a fost în topul preferințelor telespectatorilor și a înregistrat 10.0 puncte de rating și 34.6% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce poziția secundă a obținut doar 4.8 puncte de rating și 16.6% share. La nivel național, aproape 1.9 milioane de telespectatori urmăreau jurnalul, iar în minutul de maximă audiență de la 19:42, peste 2.1 milioane de oameni urmăreau știrile.

Ca de fiecare dată, telespectatorii au râs în hohote cu noile aventuri din Las Fierbinți! În intervalul orar 20:27 – 21:30, episodul a înregistrat 10.5 puncte de rating și 30.7% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce poziția secundă a obținut 5.4 puncte de rating și 16.0% share. Aproape 1.9 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit episodul, iar în minutul de maximă audiență, de la 21:00, peste 2.1 milioane de români erau cu ochii pe PRO TV.

În intervalul 21:31 – 23:31, cei de acasă au fost cu ochii pe Visuri la cheie, iar ediția a obținut 6.0 puncte de rating și 21.3% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce poziția secundă a obținut 5.6 puncte de rating și 20.0% share. Peste 1 milion de români au urmărit emoțiile familiei Oprea.

Telespectatorii au parte de un program special în fiecare zi din finalul acestei săptămâni. Astăzi, de la 20:30, un nou episod Las Fierbinți va aduce peripeții de neratat, iar de la 21:30, comedia este ridicată la rang de artă în noua ediție Săriți de pe fix.

Vineri seară, de la ora 20:30, pe PRO TV va fi difuzată prima ediție LIVE din show-ul Vocea României, după ce programul întregii zile va fi unul special, dedicat Zilei Naționale!

Weekend-ul aduce noi vești bune! Sâmbătă, de la ora 19:20, în timpul Știrilor PRO TV va fi difuzată live, în exclusivitate, extragerea grupelor pentru EURO 2024, care se va vedea anul viitor pe PRO TV și VOYO, iar seara se va încheia cu filmele: Robin Hood: Începuturi (Robin Hood: Origins), de la 20:30 și cu Păsări de pradă și fantastica Harley Quinn (Birds of Prey), de la 22:45, care va fi programat în premieră.

Duminică, PRO TV a programat două filme în premieră. De la 20:00, telespectatorii se vor bucura de cel mai nou film James Bond – Nu e vreme de murit (No time to die), iar de la 23:15, de thriller-ul Curierul traficanților (The Mule).

Dată publicare: 30-11-2023 11:38