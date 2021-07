Prinţul Charles a dezvăluit lista sa de cântece pentru dans

Prinţul Charles a dezvăluit, cu ocazia unei emisiuni de radio dedicată spitalelor şi îngrijitorilor, lista de 13 cântece care "îl fac să danseze".

Se ştie că prinţului de Wales îi place muzica disco şi Edith Piaf, scrie BFM TV, potrivit News.ro.

Reprezentantul casei regale britanice, care a participat duminică la o zi omagială adusă voluntarilor şi îngrijitorilor din sănătate, numită "national thank you day", a prezentat melodiile care îi fac "să se ridice şi să danseze".

Lista, care este afişată pe Spotify, cuprinde: "Givin' up Givin' In" a grupului The Three Degrees", "La Vie en rose" a lui Edith Piaf sau "La Mer" de Charles Trenet.

Unul dintre cele mai recente titluri din lista sa este "Upside Down" de Diana Ross, lansat în 1980.

De asemenea, sunt şi melodii ale cântăreţei sud-africane Miriam Makeba, ale unei formaţii scoţiene de folclor şi ale orchestrei Operei Naţionale Galeze.