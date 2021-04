Prinţul Charles, omagiu emoționant pentru tatăl său: „A fost o persoană foarte specială”

"Aşa cum vă imaginaţi, tatăl meu ne va lipsi enorm, familiei mele şi mie", a transmis prinţul de Wales într-o declaraţie televizată din faţa reşedinţei sale Highgrove House, din comitatul englez Gloucestershire, mulţumind populaţiei pentru sprijin "în acest moment deosebit de trist", conform Reuters.

"Tatăl meu a servit practic în ultimii 70 de ani în modul cel mai devotat şi mai remarcabil regina, familia, ţara şi întregul Commonwealth. Dragul meu tată a fost o persoană foarte specială care, mai presus de toate, ar fi fost uimit de reacţia şi de lucrurile emoţionante care s-au spus despre el şi, din acest punct de vedere, noi suntem, familia mea, profund recunoscători pentru toate acestea", le-a spus prinţul Charles reporterilor, care a purtat o cravată neagră în semn de doliu.

