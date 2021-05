Imnul oficial UEFA, compus de Martin Garrix, Bono și The Edge de la U2

„High On Life” nu e doar parte din cea mai frumoasa amintire de festival din vara lui 2019, ediția aniversară UNTOLD, „High On Life” pare a fi un state of mind pentru Martin Garrix.

Olandezul care a ridicat zeci de mii de mâini în aer, generând o emoție ireală trăită la finalul unui set fabulos in cadrul ediției aniversare UNTOLD, lanseaza pe 14 mai una dintre cele mai așteptate piese din acest 2021. Și nu e doar despre piesă ori despre cel mai frumos cadou pe care și-l face, pe 14 mai e ziua lui Garrix, e despre coloborarea propusă pentru acest single: Bono și The Edge, membrii lendendarei trupe rock U2.

Intitulat “We Are The People We’ve Been Waiting For” piesa este Imnul Oficial UEFA, eveniment la care Martin Garrix este invitat ca artist.

Membrii UEFA l-au ales pe Garrix pentru turneul din 2020, dar pentru că acesta nu a mai avut loc din cauza pandemiei, a fost reprogramat pentru 2021. Finala UEFA va avea loc pe data de 26 mai pe Gdańsk Stadium, în Polonia, începând cu ora 21:00 CET.

Acum să revenim la această colaborare epică... toată lumea e curioasă să descopere cum stilul irlandezilor de la U2, Bono și The Edge, se va potrivi pe genul lui Martin Garrix, orientat spre producția elelctronică.

Nu știm, dar abia așteptăm să ascultăm “We Are The People We’ve Been Waiting For”.

Muzică lui Garrix va acompania intrarea echipelor finaliste UEFA, pauzele de publiciate și momentul în care vor fi înscrise goluri.

“La finala UEFA se uita peste 600 de milioane de oameni. Să pot face muzica pentru acest turneu uriaș … creierul meu explodează” - Martin Garrix