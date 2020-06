Primul concert din 2020 al trupei Days of Confusion. Condiții speciale la “Acoustic Satellites”

După o lungă perioadă în care concertele s-au organizat mai mult online, DAYS OF CONFUSION, cea mai bună trupă de djent & progressive metal din România, anunță primul său concert organizat într-un club anul acesta.

Evenimentul are loc în 9 iulie 2020, în club Quantic din București, sub egida “Acoustic Satellites”.

Bineînțeles, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, concertul va avea loc cu un număr restrâns de persoane, ”așezate frumos și ordonat la mese”. Detalii găsiți și pe pagina de Facebook a evenimentului.

“Ne bucurăm enorm pentru faptul că suntem printre cei care pot urca pe scenă în această perioada delicată! Pregătim merch nou, pe care îl veți putea găsi la concert, și sperăm să ne vedem cu voi pe 9 iulie, la Quantic. “Acoustic Satellites” este, totodată, primul nostru concert din 2020, și abia așteptăm să ne reîntâlnim LIVE, de data aceasta acustic! Sperăm, noi, că o vom face și în formulă electrică, în curând”, a declarat Cosmin Lupu (voce/chitară).

Biletele sunt disponibile pe iaBilet.ro şi în reţeaua IaBilet, la rumătoarele prețuri:

• 45 lei – în perioada 25.06 - 08.07. 2020;

• 50 lei - pe 9 iulie, în ziua evenimentului;

Despre trupa DAYS OF CONFUSION

Primele idei legate de DAYS OF CONFUSION s-au conturat în 2008, pe balconul unei camere de hotel din Reșița, între doi buni prieteni - Cosmin și Cezar. Iar în 2010 au început să lucreze la câteva piese. Amândoi fiind chitariști, cooptează treptat mai mulți muzicieni care să completeze trupa, care la început s-a numit Aria, apoi Days of Confusion.

Practic, în 2012, se poate spune că Days of Confusion începe să existe cu adevărat ca formație.

Formula actuală înseamnă Cosmin Lupu (voce/chitară), Cezar Popescu (chitară/voce), Andrei Zamfir (bas) și Alex Halmagean (baterie).

“Am trecut prin destul de multe transformări până în aceste punct și ne-am bucura să defilăm mulți ani de aici înainte în acest format. Direcția muzicală actuală diferă destul de mult față de cea inițială (ascultăm alte lucruri în acea perioadă)”. Ne place să îi spunem metal progresiv modern, însă, sincer, toată chestia asta cu stilurile cred că este o formă de a pune lucrurile în cutii cu etichete. Pentru că așa cum am spus mai sus, la un moment dat, sperăm să ne surprindem pe noi înșine cu ceea ce vom compune mai departe, singurul lucru de care credem că suntem 100 % convinși este că sound-ul și direcția vor fi contemporane. Ne place să ne exprimăm cât mai “proaspăt”, dacă putem spune astfel”, spune Cosmin Lupu.

DAYS OF CONFUSION, trupa Universal Music România, este, în acest moment, cea mai cunoscută formație românească de djent/modern progressive metal.

Băieții au obținut până în prezent premiul pentru BEST ROMANIAN METAL NEWCOMER 2012, (acordat de Metalhead), iar în 2014 au fost nominalizați la CEL MAI BUN HARD ROCK/HEAVY METAL (la OnAir Music Awards) și la BEST ROCK ARTIST (la premiile revistei Sunete).

În cei aproape 8 ani de când Days of Confusion sunt o prezență activă pe scenă muzicală, au trecut prin schimbări de componență care și-au pus amprenta într-un mod pozitiv asupra formației, conturând maturitatea genului muzical pe care îl abordează.

Organizatorii de concerte i-au ales pe cei de la Days of Confusion ca trupă în deschiderea multor concerte importante, precum ar fi legendarii Queensryche, 20 octombrie 2013, sau cei de la Karnivool, 20 iunie 2014, trupa australiană cu o apariție foarte rară pentru scena metal din România sau, în 2019, la festivalul Rock The City pentru The Cure.

Discografie:

• `Seeds` (EP, 2012)

• `Yin & Out` (LP, 2017)