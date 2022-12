Primii artişti anunţaţi la Electric Castle 2023: Iggy Pop, The Chemical Brothers, Pendulum, The Hu

Iggy Pop, The Chemical Brothers, George Ezra şi The Hu sunt primele nume anunţate de organizatorii Electric Castle, care va avea loc între 19 şi 23 iulie 2023, la Castelul Banffy din Bonţida.

The Chemical Brothers, trupă premiată cu şase Grammy, este primul headliner anunţat la festivalul Electric Castle, potrivit News.ro.

Legendarul Iggy Pop, "naşul punk-ului", va cânta pentru prima dată în România. Muzica lui combină influenţe punk, garage rock, hard rock, new wave, jazz, art rock şi blues, iar printre cele mai cunoscute piese ale lui se numără „Lust for Life", „The Passenger", „Real Wild Child", „Candy", „China Girl", „Nightclubbing", „Search and Destroy" şi „I Wanna Be Your Dog".

Iggy Pop a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2010.

Discografia sa cuprinde 18 albume solo şi cinci materiale discografice cu trupa The Stooges. A colaborat cu muzicieni precum Slash, David Bowie, Blondie, Tom Waits şi Henry Rolling.

George Ezra, care a declarat că după concertele susţinute în 2023 se va retrage şi va deveni producător, va cânta pentru prima dată în România.

Sigur Rós, Pendulum, Peggy Gou, Nothing but Thieves, Tash Sultana, Nova Twins completează line-up-ul format din primii 35 de artişti.

Din Mongolia, anul viitor va veni The Hu, la care se adaugă mai mulţi DJ cunoscuţi.

Biletele sunt de vânzare cu reducere până la 20 decembrie: 99 de euro Youth 21 Pass, 129 de euro General Access Pass, 259 de euro Premium Pass, 40 de euro Camping Access.

07-12-2022 10:03