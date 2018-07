Prima imagine cu noul juriu de la Vocea României. Ce a spus Tudor Chirilă despre noile colege

Săptămâna aceasta au început filmările pentru cel de-al optulea sezon al celei mai bune competiții a vocilor, Vocea României.

Într-un decor nou, cu scaune noi și foarte multe elemente high-tech, antrenorii și-au ocupat locurile, au ascultat extrem de atenți primele voci din acest sezon și s-au bucurat de efervescența și de forța din melodiile interpretate de concurenți.

Tudor, Irina, Andra și Smiley au avut câteva schimburi de replici savuroase și au luptat cu toate armele pentru cei pe care și i-au dorit cu ardoare în echipele lor.

Încântat de acest început de sezon și de energia pe care i-a dat-o prima zi de filmări, Tudor a declarat: "Prima zi de filmări a fost foarte bună din punct de vedere al energiei și mai ales al felului în care am funcționat noi, antrenorii, împreună. Am fost surprins să am sentimentul că parcă ne cunoaștem de zece ani. Sigur, ne și cunoaștem unii cu alții, dar nu mă așteptam să funcționăm atât de bine, ca și cum ne-am ști de mult mai mult timp, iar ăsta mi s-a părut un lucru foarte bun. Ne-am și distrat, încă un aspect foarte important atunci când ești în scaunul de antrenor, și în același timp am primit deja fiecare în echipele noastre concurenți buni, ceea ce înseamnă că e de așteptat ca blind-urile următoare să crească în energie și în calitate, în intensitatea sau densitatea vocilor pe metru pătrat”.

Irina a completat, fericită și emoționată: ”Este o experiență inedită, probabil nu voi uita niciodată prima zi la Vocea României, așa cum nu am uitat primul sărut sau prima zi de școală. Trebuie să ai abilitatea de a simți potențialul unui concurent și de a gândi în perspectivă. Este o călătorie promițătoare și plină de provocări, căreia îmi place la nebunie să-i fac față alături de trei oameni minunați ai muzicii românești. În prima zi de filmări am câștigat două voci extraordinare, de care sunt mândră, și sper ca cel care va câștiga sezonul 8 să facă parte din echipa mea”.

Fericită de această nouă experiență, Andra a spus: ”Prima zi la Vocea României a fost intensă pentru mine. Încă sunt prinsă în vraja acestor audiții: câtă adrenalină, cât suspans înainte de întoarcerea scaunelor! De asemenea, am râs foarte mult, cred că telespectatorii se vor distra alături de noi când vor urmări audițiile pe nevăzute. Au fost multe momente în care ne-am întrecut în replici ca să câștigăm simpatia concurenților și a ieșit ceva savuros. Deși eram pentru prima oară pe scaunele de antrenori, eu și Irina le-am făcut față băieților. Am avut satisfacția de a fi aleasă de o tânără cu o voce senzațională când toți patru ne-am întors pentru ea. Aștept zilele următoare! Abia m-am încălzit!”.

Și Smiley este bucuros că au început filmările pentru sezonul 8 și a declarat la finalul primei zile: ”A fost o zi inedită. Deși ne cunoaștem între noi, în formula de antrenori practic abia am făcut cunoștință. Am cel puțin aceleași așteptări ca și în celelalte sezoane, de la noi, antrenorii, și de la concurenți. Am descoperit deja niște voci foarte bune, o să avem treabă multă”.

Filmările continuă, iar din toamnă telespectatorii vor urmări un sezon Vocea României plin de energie, culoare și dinamism!

Vocea României – Doar vocea contează!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer