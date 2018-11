Premiile People's Choice. Cel mai bun film din 207 a fost ales ”Avengers: Infinity War”

Vedetele premiate, printre care Scarlett Jonahsson și Kim Kardashian, au ținut să aducă un omagiu echipelor de intervenție și pompierilor care luptă cu flăcările.

Toţi câştigătorii premiilor People's Choice sunt desemnaţi prin votul publicului, aşa că ceremonia este un indicator bun pentru gusturile în materie de filme, muzica şi celebrităţi ale audienţei.

Cel mai bun film al anului trecut a fost ales ”Avengers: Infinity War” ( Răzbunatorii- Războiul infinitului), un blockbuster cu o distribuţie plină de staruri. Printre ele, şi Scarlett Johanson, aleasă cea mai bună actriţă.

"Dedic acest trofeu bărbaţilor şi femeilor din forţele armate, care îşi pun viaţa în pericol în fiecare zi, pentru că noi să nu fim nevoiţi să o facem", a spus Scarlett.

Victoria Beckham, aleasă simbol al eleganţei, Mila Kunis- protagonistă a filmului ales cea mai bună comedie, Melissa McCarthy, câştigătoarea trofeului Peoples Icon, dar şi Kim Kardashian, câştigătoare la capitolul "reality show", au adresat mesaje celor care suferă din pricina incendiilor. Nu au uitat nici de cealaltă tragedie care a îndoliat statul- atacul armat soldat cu 12 morţi de săptămâna trecută de la barul Thousand Oaks.

It was such an honor to receive the amazing People’s Choice Award last night and we thank you from the bottom of our hearts. What we know more than ever is that we are stronger together. pic.twitter.com/1QCsfMmF5A