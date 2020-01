Premiile Grammy 2020. Billie Eilish, marea şi surprinzătoarea câştigătoare a celei de-a 62-a ediţii a galei

În Los Angeles a fost noaptea premiilor Grammy, cele mai importante trofee ale industriei muzicale americane.

Marea şi surprinzătoarea câştigătoare a celei de-a 62-a ediţii a galei este adolescenta californiană Billie Eilish. La doar 18 ani, ea a reuşit să câştige cele mai ravnite trofee: cantecul anului - "Bad guy", albumul anului, cel mai bun artist nou si inregistrarea anului.

Billie Eilish a avut câștig de cauza în față celui considerat favorit și revelația anului 2019, rapper-ul Lil Nas X.

Și culmea este că Billie Eilish n-a fost singură membră a familiei sale premiată aseară. Fratele ei a luat premiul Grammy pentru producătorul anului, categoria dedicată muzicii non-clasice.

Lil Nas X s-a ales cu trofeele pentru cea mai bună interpretare pop/duo group și cel mai bun video muzical.

Elvis Costello & The Imposters au câștigat, pentru "Look Now", premiul pentru cel mai bun album pop tradițional.

Gala a fost marcată de șocul morții baschetbalistului Kobe Bryant, mai ales că ceremonia a avut loc chiar pe arena unde sportivul și-a petrecut întreaga carieră.

Alicia Keys și Boyz II Men au interpretat piesă "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday", un omagiu adus sportivului dispărut cu doar câteva ore înainte, într-un tragic accident de elicopter.