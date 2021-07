Premiile Emmy. Serialele ''The Crown'' şi ''The Mandalorian'' conduc în topul nominalizărilor

Serialele ''The Crown'' şi ''The Mandalorian'' conduc în topul nominalizărilor anunţate marţi la premiile Emmy, cele mai importante distincţii atribuite în industria de televiziune, informează Reuters.

HBO şi HBO Max au primit cele mai multe nominalizări, 130, urmate de Netflix Inc, cu 129 de nominalizări.

Producţiile câştigătoare ale ediţiei din acest an a premiilor Emmy vor fi anunţate în cadrul unei ceremonii organizate la Los Angeles la data de 19 septembrie, găzduită de comediantul Cedric the Entertainer.

Lista nominalizărilor la principalele categorii

Cea mai bună serie dramatică: 'The Boys', 'Bridgerton', 'The Crown', 'The Handmaid's Tale', 'Lovecraft Country', 'The Mandalorian', 'Pose', 'This is Us'.

Cea mai bună serie de comedie: 'black-ish', 'Cobra Kai', 'Emily in Paris', 'The Flight Attendant', 'Hacks', 'The Kominsky Method', 'PEN15', 'Ted Lasso'.

Cea mai bună serie limitată: 'I May Destroy You', 'Mare of Easttown', 'The Queen's Gambit', 'The Underground Railroad', 'WandaVision'.

Cel mai bun actor de comedie: Anthony Anderson, 'black-ish'; Michael Douglas, 'The Kominsky Method'; William H. Macy, 'Shameless'; Jason Sudeikis, 'Ted Lasso'; Kenan Thompson, 'Kenan'.

Cea mai bună actriţă de comedie: Aidy Bryant, 'Shrill'; Kaley Cuoco, 'The Flight Attendant'; Allison Janney, 'Mom'; Tracee Ellis Ross, 'black-ish'; Jean Smart, 'Hacks'.

Cel mai bun actor în rol dramatic: Sterling K. Brown, 'This Is Us'; Jonathan Majors, 'Lovecraft Country'; Josh O'Connor, 'The Crown'; Regé-Jean Page, 'Bridgerton'; Billy Porter, 'Pose'; Matthew Rhys, 'Perry Mason'.

Cea mai bună actriţă în rol dramatic: Uzo Aduba, 'In Treatment'; Olivia Colman, 'The Crown'; Emma Corrin, 'The Crown'; Elisabeth Moss, 'The Handmaid's Tale'; Mj Rodriguez, 'Pose'; Jurnee Smollett, 'Lovecraft Country'.

Cea mai bună actriţă într-o serie limitată sau film: Michaela Coel, 'I May Destroy You'; Cynthia Erivo, 'Genius: Aretha'; Elizabeth Olsen, 'WandaVision'; Anya Taylor-Joy, 'The Queen's Gambit'; Kate Winslet, 'Mare Of Easttown'.

Cel mai bun actor într-o serie limitată sau film: Paul Bettany, 'WandaVision'; Hugh Grant, 'The Undoing'; Ewan McGregor, 'Halston'; Lin-Manuel Miranda, 'Hamilton'; Leslie Odom Jr., 'Hamilton'.