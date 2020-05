Drama actriței Eugenia Șerban, diagnosticată cu 2 cancere. Fără perucă la PRO TV

Actrița Eugenia Șerban, cunoscută pentru rolurile din seriale precum "Iubire ca-n filme", "Inima de tigan" și "La Bloc", a povestit, vineri, în direct la Pro TV, drama prin care a trecut după ce a fost diagnosticată cu cancer.

Invitată în emisiunea ”Vorbește lumea”, difuzată la Pro TV, actrița a dezvăluit că a primit o lovitură grea după ce fost diagnosticată cu 2 forme de cancer.

În prezent, ea spune că face tratamente: ”Acum nu mă mai confrunt cu nimic. Acum urmez în continuare niște tratamente, dar, da, m-am confruntat cu cel mai de temut adversar al secolului 21, cancerul.”

Eugenia Șerban a aflat că are cancer întâmplător, în urma unui simplu control

Actrița a povestit că a aflat despre cumplitul diagnostic după ce a făcut un simplu control la medic, astfel că le recomandă tuturor femeilor să facă acest control în fiecare an, pentru că le poate salva viața.

Ca în filme, Eugenia Șerban a avut parte de o intervenție chirugicală care a durat aproape 13 ore, deoarece a vrut să elimine ambele cancere în același timp.

”M-am dus la un simplu control, pe care sfătuiesc orice femeie să-l facă în fiecare an. La început nu se știa, s-a spus că ceva nu este în regulă, am început investigațiile și s-a demonstrat că am cancer. Am făcut și testul Papanicolau, dar eu aveam cancer un ginecologic. S-au făcut niște investigații și s-a demonstrat că este cancer. Profesorul Puia, doctorul meu, a ales să facă de urgență o mamografie și la sân, și aveam 2 tumori și la unul din sâni. Și m-am confruntat cu două cancere în aceeași perioadă, la fel de agresive.

Am avut o operație de 12 ore și jumătate. Am ales România în detrimentul Turciei și Vienei. Am dat de niște prieteni doctori la fel de nebuni ca și mine și au acceptat insistența mea de a accepta toate operațiile o dată. Și am avut o operație de 12 ore și jumătate cu un colectiv minunat de medici de la Spitalul Colentina, cărora le mulțumesc și datorită cărora eu sunt în viață în ziua de azi.” - a spus actrița în emisiunea ”Vorbește lumea”, de la PRO TV.

Mai mult decât atât, ea s-a decis să își dea jos peruca, în direct la PRO TV, mărturisind că un moment psihologic foarte greu pentru ea a fost acela când a rămas fără păr.

”Și pentru că m-am săturat de această perucă m-am hotărât să vorbesc. Asta sunt eu, am învățat să mă iubesc așa. Cel mai greu moment a fost când mi s-a spus: o să rămâneți fără păr. Este momentul psihologic pentru orice femeie și pentru orice bărbat.” - a mai spus actriița.

Cum a reacționat Eugenia Șerban după ce a aflat că are cancer

Bineînțeles, momentul când a aflat că are cancer a fost unul foarte dificil, deoarece această boală este asociată cu ... moartea.

”Atunci a fost un moment foarte greu și nu cred că există om care să nu asocieze cuvântul cancer cu moartea. Și atunci .. este foarte greu de acceptat.” - a spus actrița.