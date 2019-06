Pavel Bartoș a debutat ca regizor la TIFF. Reacția spectatorilor la "Romanian Tradition"

Pavel Bartoș şi-a făcut debutul, joi seara, ca regizor la Cluj. Premiera primului scurt-metraj regizat de el, "Romanian Tradition", a avut loc în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania, în prezenţa a peste 2000 de cinefili.

La TIFF, spectatorii au parte şi de experienţe inedite. Producţii vizionate cu ochelari de realitate virtuală sau un studio de cinema, unde îşi pot creea propriile filme.

Comedia regizată de Pavel Bartoș spune povestea unor studenţi care se duc într-un weekend la ţară şi nimeresc întâmplător la o nuntă, care are un deznodământ neaşteptat.

Pavel Bartoș: "Scenariul l-am făcut într-o noapte, preproducția în 2 săptămâni, am filmat în 3 zile şi 2 nopţi. Da greu. Ca regizor trebuie să gestionezi jocul tuturor actorilor. Înainte eram obişnuit doar cu rolul meu ca actor."

În filmul regizat de Pavel Bartoș apar mai mulţi actori cunoscuţi, printre care Adrian Titieni, Alexandru Papadopol şi Elvira Deatcu.

Reporter: "Cum a fost Pavel? A fost exigent?"

Elvira Deatcu, Alexandru Ion, Vladimir Purdel: "Da. Dar el e foarte energic şi transmite energia şi am preluat-o. A fost cu bucurie şi emoţie, am râs, am răbdat frig."

Spectator: "Mie chiar îmi place mult de Pavel şi nu mă aşteptam să fie aşa plăcut filmul. Îmi plac scurtmetrajele, a fost bine primit. Chiar am râs bine, ne-am identificat."

Spectator: "Ideea genială, a fost amuzant. Ce ţi-a plăcut cel mai mult? Cred că scena când au uitat să aducă mireasa înapoi."

La ediţia din acest an a festivalului au succes şi producţiile cu conţinut virtual. Biletul de intrare în sala în care publicul poate trăi direct povestea din film, cu ajutorul tehnologiei, costă 15 lei.

Filmul "Equator 360" - de pildă - este o călătorie în realitatea virtuală care poartă spectatorii în toată lumea şi le permite să admire frumuseţea liniei Ecuatoriale.

Vizitator: "Am senzaţia că sunt sub Turnul Eiffel, chiar sub turn în mijlocul lui, e o situaţie 3D"

Vizitator: "Ceva unic, cred că trebuie văzut de câteva ori să nu ratezi nimic, dacă te-ai uitat în drerapta se mişca în stânga şi ai ratat"

Cei care merg anul acesta la TIFF au şansa să devină şi ei regizori sau actori. Într-un studio amenajat de peste 500 mp, cu 15 decoruri, publicul are la dispoziţie echipamentul şi resursele pentru că timp de 3 ore să creeze de la zero un film.

Vizitator: "Nu îmi imaginam să arate chiar aşa, majoritatea filmelor pe care le-am văzut, seturile erau construite şi nu le-am văzut niciodată chiar aşa. Din exterior par artificiale, dar din interior sunt naturale"

Vlaudia Droc, responsabil proiect: "După ce au filmat, au o oră la dispoziţie să filmeze, noi facem un mic montaj şi le proiectăm filmul. Noi putem primi aproximativ 70-80 pe zi".

Gala de închidere a celei de-a 18-a ediţii a TIFF va avea loc sâmbătă seara. Tot atunci va fi anunţat şi filmul care va câştiga marele premiu al festivalului.

