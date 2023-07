Ozzy Osbourne și-a anulat prezenţa la un festival din cauza problemelor de sănătate: „Încă nu sunt pregătit"

Starul rock britanic, care suferă de o leziune la coloană suferită în urmă cu patru ani în urma unei căzături, a fost nevoit să îşi anuleze apariţia deoarece "nu era încă pregătit din punct de vedere fizic" pentru a reveni pe scenă, potrivit news.ro.

„Mi-aş dori să revin pe scenă în vara anului 2024, iar când a venit oferta acestui show, am acceptat cu optimism", a explicat artistul pe Twitter.

As painful as this is, I’ve had to make the decision to bow out of performing on Power Trip in October.

My original plan was to return to the stage in the summer of 2024, & when the offer to do this show came in, I optimistically moved forward.

Unfortunately, my body is… pic.twitter.com/gHWEE8VuI6