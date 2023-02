Ozzy Osbourne, prima apariție după ce și-a anunțat retragerea. Artistul a folosit un baston pentru a se deplasa. GALERIE FOTO

Artistul de 74 de ani a făcut anunțul în această săptămână, spunând că nu este „capabil fizic” să susțină spectacolele, în urma unei operații recente, scrie The Sun.

Ozzy Osbourne a fost fotografiat vineri, mergând cu ajutorul unui baston.

