Cum se simte Ozzy Osbourne după ultima intervenție chirurgicală

Shutterstock

Ozzy Osbourne se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Artistul a trecut, luni, printr-o intervenție chirurgicală majoră. Soția sa, Sharon Osbourne, i-a asigurat pe fani că solistul trupei Black Sabbath se simte bine momentan.

Ultima operație prin care a trecut Ozzy Osbourne a fost „decisivă pentru restul vieţii”, însă cauza intervenției nu a fost dezvăluită.

„Familia noastră îşi exprimă recunoştinţa pentru imensa dragoste şi susţinere pe care ne-aţi arătat-o după operaţia lui Ozzy! Ozzy se simte bine şi se vindecă! Dragostea voastră contează mult pentru el”, a scris Sharon Osbourne pe Twitter.

Ozzy Osbourne are 73 de ani, a fost diagnosticat cu Parkinson, iar în ultima vreme s-a confruntat cu dureri de gât. În mai 2022, solistul a declarat pentru revista Classic Rock că așteaptă o intervenție chirurgicală.

„Nu pot merge corect în acest moment. Fac fizioterapie în fiecare dimineaţă. Sunt puţin mai bine, dar nu atât de bine pe cât mi-aş dori să revin pe drum", a mărturisit el în timpul acestui interviu.

În anul 2019, Ozzy Osbourne a suferit un accident care a dus la dislocarea unor tije de metal amplasate în coloana vertebrală. Acesta a căzut în casă, iar recuperarea după acest episod a fost destul de dificilă.

Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit „Prince of Darkness”, este interpret, compozitor şi vedetă TV, scrie news.ro.

A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A fost dat afară din grup din cauza abuzului de alcool şi droguri.

A urmat o carieră solo, cu peste zece albume lansate, vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume. Ozzy Osbourne s-a căsătorit cu Sharon în 1982. Ei au împreună trei copii. Artistul mai are trei copii din căsnicia cu Thelma Riley.

În 2006, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii lui Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler. În 2007, Osbourne a primit o stea pe The Birmingham Walk of Stars. Alături de Sharon, soţia, Kelly, una dintre cele două fiice, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV „The Osbournes”, difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.