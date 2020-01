Ozzy Osbourne, mărturisire șocantă. Boala gravă de care suferă artistul

Cântăreţul Ozzy Osbourne a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boală Parkinson.

În vârstă de 71 de ani, artistul va pleca în Elveţia, împreună cu soția lui, pentru a primi tratament acolo.

Invitat împreună cu soția să la o emisiune matinală a unui post de televiziune din Statele Unite, Ozzy Osbourne a recunoscut că suferă de Parkinson și a vorbit deschis despre acest subiect sensibil.

Ozzy Osbourne, cântăreț: „Am avut ultimul spectacol în Ajunul Anului Nou, la The Forum. După care am căzut destul de rău. A trebuit să fiu operat în zona gâtului, iar acest lucru mi-a afectat toţi nervii. Aşa am aflat că am o formă uşoară de... cum se numeşte exact?”

Sharon Osbourne: „Parkinson, în stadiul 2. Nu e nici pe departe o condamnare la moarte, dar afectează anumiţi nervi din corp.”

Soția artistului a dezvăluit că în luna aprilie vor pleca în străinătate pentru ca Ozzy să poată fi tratat. În fața gazdei emisiunii, cântărețul a mărturisit cât de dificil i-a fost până acum să țină acest secret.

Ozzy Osbourne, cântăreț: „E greu, pentru că nu te simţi cu adevărat curat. Te simţi vinovat.”

Artistul a reprogramat concertele pe care ar fi trebuit să le sustină anul trecut în Europa pentru ultimul trimestru al acestui an. Până atunci însă, fanii se pot bucura de noul lui album, pe care îl va lansa luna aceasta.

