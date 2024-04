Omid Ghannadi, revenire de senzație la "Visuri la cheie". Ce se va întâmpla în sezonul 11. Dezvăluiri despre Dragoș Bucur

După ce a lipsit trei ani, Omid Ghannadi s-a întors și s-a apucat de treabă împreună cu Alex Gavrilescu, Andra Marinescu, Cristina Joia și Dragoș Bucur.

Duminică dimineață, Omid s-a aflat în studioul Știrilor PRO TV.

Roxana Hulpe, PRO TV: Bună dimineața, Omid! Bine te-ai întors acasă. Să faci treabă!

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Mulțumesc!".

Roxana Hulpe, PRO TV: Îți era de muncă grea, nu?

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Păi cred că d-aia m-am și întors, asta îmi lipsea".

Roxana Hulpe, PRO TV: Cum e, cum a început sezonul?

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Aș putea să spun că așa cum l-am lăsat. M-am apucat direct. De când am discutat că voi reveni, în 2-3 zile am și început filmările".

Cosmin Stan, PRO TV: Cum e cu noua echipă? Tu în trecut ai lucrat doar cu Dragoș și cu Cristina, nu?

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Da! Cred că asta este, de fapt, partea cea mai interesantă pentru mine, dincolo de poveștile familiilor. Efectiv, la muncă și la filmări, am oameni noi pe care trebuie să-i cunosc".

Roxana Hulpe, PRO TV: Și cum au fost primele zile, primele ore, cum ai gestionat emoțiile? Mă gândesc că ai avut emoții. Fiind și oameni noi, te-ai întors...

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Aș fi zis inițial că n-am de ce să am emoții, pentru că am făcut o dată de ori. Dar, să știi, cu cât trece timpul, parcă tocmai atunci ai mai multe emoții, pentru că ți-e teamă totuși să nu ai surprize, să-ți scape de sub control, să nu știi ce să faci, să nu știi ce să spui.Vreau să spun că am avut emoții ca prima dată".

Cosmin Stan, PRO TV: Emisiunea asta, una dintre preferatele mele, trebuie să recunosc, este impresionantă. Poveștile sunt de-a dreptul impresionante și mă întreb cum rezistați voi? Cum reziști tu, Omid, după ce cunoști acești oameni care au reale probleme și care nu te pot lăsa indiferent. Cum reușești să treci, să mergi mai departe, să nu rămâi încărcat cu problemele acelor oameni?

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Cosmin, eu am crescut în emisiunea asta. Eram tânăr, tânăr, să zic așa, și am trecut prin foarte multe etape. Am trecut de la suferință proprie, vise urâte, efecte emoționale, la faptul că totuși noi tot ce putem să facem este să schimbăm viitorul și destilul acestor oameni în mai bine. Faptul că rămân o agățat acolo în poveste nu va ajuta decât probabil ca emisiunea să fie una mai emoționantă.

Datoria noastră acolo este să mergem și să facem treabă, să schimbăm viața oamenilor în bine. Și pe asta mă concentrez cel mai tare".

Roxana Hulpe, PRO TV: Și pare că faci asta și dincolo de emisiune, pentru că știm cât te-ai implicat în foarte multe cauze sociale și după, în această pauză. Cumva, emisiunea ți-a deschis acest apetit.

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Uite, s-ar putea ca și ăsta să fie un motiv foarte important pentru care m-am întors la emisiune, pentru că mi-am dat seama că, chiar dacă am încercat să fac Visuri la cheie și în afara emisiunii, emisiunea o face la o scară mult mai mare. Schimbă destine pentru unii, beneficiarii proiectelor, le schimbă viața la propriu și fizic. Pentru cei de acasă, le schimbă gândirea, emoția, le activează emoția și îi schimbă în oameni mai buni. Și asta este diferența. Și, da, pentru asta am revenit".

Cosmin Stan, PRO TV: Mai ai timp și de alte proiecte? Ce mai faci altceva?

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Păi biroul nostru de arhitectură, alături de soția mea, unde facem design și arhitectură. Inside Academy unde facem cursul de design interior. Inside social unde facem Visuri la chei în afara emisiunii. Parteneriatele mele cu ONG-urile, unde încerc să fiu alături de ei și să fac treabă".

Roxana Hulpe, PRO TV: Atât de mulți oameni care și mie îmi scriu că își doresc foarte tare ca echipa Visuri la Cheie să ajungă la ei. La câte familii veți ajunge în acest sezon?

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Păi, categoric la 13 familii, pentru că atâta episoade vor fi. Da, și mie îmi scriu, îți dai seama... De aceea cred că este o emisiune care nu trebuie să iasă absolut niciodată din grilă. Este o emisiune care ar trebui să rămână în România și, de ce nu, să fie un exemplu exemplu și pentru alte televiziuni, să facă și ei treaba asta, să fie cât mai multe Visuri la cheie și să ajungă să să schimbe viețile".

Cosmin Stan, PRO TV: Cum faceți selecția? Pentru că, așa, când privești o grămadă de solicitări, îți dai seama că sunt foarte mulți oameni cu probleme. Cum ajungi să alegi care dintre probleme e mai stringentă și merită ajutorul vostru?

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Vă dați seama că sunt mii de înscriere acolo. Însă cred că partea bună, pentru că ai 13 cazuri pe care trebuie să alegi, este că vorbim totuși de o de-o emisiune TV care are nevoie de anumite criterii. Cazurile sunt alese și după acele criterii care filtrează, totuși, din miile de înscrieri la câteva sute, din care apoi intri în analiză și vezi ce poți să faci".

Roxana Hulpe, PRO TV: Dar, cu siguranță, cei care până acum poate n-au avut norocul să fie aleși pentru a ajunge voi, pot încerca și pe viitor, pentru că nu se știe niciodată și pot fi aleși, nu?

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Absolut! Dar sunt sezoane în care echipa de producție se întoarce înapoi la înscrieri și caută de acolo cazuri potrivite".

Cosmin Stan, PRO TV: Omid, la ce să ne așteptăm în noul sezon Visuri la cheie?

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Cred că la optimism. Noi așa am început sezonul ăsta. Am spus că de data asta vrem să fim mai plini de energie, mai veseli și să zâmbim, să aducem bucurie în casele oamenilor".

Roxana Hulpe, PRO TV: S-a întâmplat ca, poate, în sezoanele trecute, să ajungeți la o casă sau tu personal să ajungi în fața unei case și să spui «Doamne, pe asta nu cred că o putem face»?

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Cred că 90% din cazuri cam așa a fost și atunci, de fapt, pe mine asta mă interesează, pentru că cu cât pare mai greu, cu atât transformarea va fi mai mare".

Roxana Hulpe, PRO TV: Este uluitor care se întâmplă după aceea, dar este și multă muncă din partea voastră. Adică voi, dincolo de ce vedem noi la televizor, cred că stați și gândiți fiecare colț, fiecare spațiu.... Aveți ședințe multe, încercați să le îmbinați perfect.

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Este o discuție pe care o avem de ani de ani de zile în care spun că emisiunea asta ar trebui să aibă minim două emisiuni în spatele camerelor. Realitate și reality show-ul din din spatele a ceea ce vedeți voi la televizor este unul și mai uluitor. Doar că nu e timp. Atâta timp are misiunea, atâta veți primi".

Roxana Hulpe, PRO TV: Dar filmările cât durează la o locuință?

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Sunt două două profesii care se întâmplă acolo. Treaba asta de design, de arhitectură, de construcții, care trebuie să se desfășoare în paralel, iar filmările, în general... Cred că 7 zile de filmări tot avem".

Cosmin Stan, PRO TV: Pentru că ați început deja filmările pentru noul sezon, care e sentimentul după ce ai revenit în proiect după trei ani de absență?

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "A a fost ciudat, pentru că am fost mai tăcut și lumea care mă știe de atâți ani știe că eu sunt mai gălăgios, mai scandalagiu. Toți se așteptau că a venit Omid și stai să vezi ce ne mai certăm, ce mai zicem pe acolo. Și am fost foarte liniștit, pentru că efectiv am fost ca un fel de pui de câțeluș care era speriat de noutăți. Ce s-a schimbat? Eram atent să văd oare ce este diferit de ceea ce știam eu, cum sunt colegii noi... Dar sunt în revenire...".

Roxana Hulpe, PRO TV: Cumva e doar începutul...

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Absolut!".

Cosmin Stan, PRO TV: Apar pe acolo și scântei între voi, viziuni diferite, nu știu, de design?

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "Absolut, dar asta este și parte din show, pot să spun. Este absolut natural, pentru că asta e meseria noastră. Eu o să-ți propun ceva, tu să ai o altă părere. Dacă peste asta îl mai adaugi și pe Dragoș, este dezastru".

Roxana Hulpe, PRO TV: Dragoș vă de și el indicații, că toți suntem experți acum?

Omid Ghannadi, "Visuri la cheie": "S-a și autointitulat la ultima noastră filmare că este șeful nostru și atunci da, cum știm foarte bine în România, șeful are cele mai multe păreri. El trebuie să vină cu aceste păreri. Doar că na, suntem prieteni de atâția, ne bucurăm de părerile lui".

