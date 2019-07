"Oamenii mă întrebau de ce am făcut asta. E corpul meu". Pozele puse de vedetă pe Instagram

Unul dintre modelele Victoria's Secret a reuşit să îşi atragă un număr considerabili de urmăritori pe Instagram, după ce şi-a făcut mai multe poze în baie, proaspăt ieşită de la duş.

Cu un prosop alb în jurul taliei şi cu sânii acoperiţi de mână în care nu ţinea telefonul, Elsa Hosk i-a ţinut toată ziua pe fanii ei pe pagina de Instagram.

Modelul de 30 de ani arata impecabil. Mai mult, talie ei pare a fi ireală. Este extrem de slabă.

"Îmi amintesc când am pus un selfie cu mine complet goală, am primit atât de multe mesaje încât nu reuşeam să le mai fac faţă. Oamenii mă întrebau de ce am făcut asta. Sincer, nu îmi pasă foarte mult dacă oamenii mă judecat. E corpul meu, decizia mea", a declarat tânăra într-un interviu.