O celebră actriţă din „Euphoria” a fost arestată în timp ce protesta împotriva războiului dintre Israel și Hamas

Actrița a purtat un tricou pe care scria „Cease Fire Now” (Opriți focul acum), cerând în mod evident încetarea luptelor care au loc în Gaza. Actrița a fost luată cu asalt de un ofițer al poliției din New York, care a încătușat-o, potrivit TMZ.

Tânăra a primit două citații pentru încălcarea legii și tulburarea ordinii publice.

hunter schafer being escorted out and arrested by new york police department along with other protesters. pic.twitter.com/bnNnqJqrXr

Hunter Schafer, care joacă rolul lui Jules în „Euphoria”, protesta alături de alți oameni, împotriva războiului din Fâșia Gaza dintre Israel și Hamas. Cei doi rivali au început bătălia la 7 octombrie 2023.

for people that don't know, hunter schafer protested before for the end of HB2 law in north carolina and always engaged in political movements since she was teen, hunter always fought for the people rights. pic.twitter.com/mqo94dQi5w