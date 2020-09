Nu reușeau să facă copii, iar acum au 15 și unul pe drum. De ce soții Hernandez consideră primul născut o „minune”

Un cuplu care nu au folosit niciodată contraceptive așteaptă acum cel de-al 16-lea copil. Cu adevărat neobișnuit este că femeia nu putea rămâne gravidă, iar de când s-a întâmplat prima oară, copiii au început să apară unul câte unul.

Patty și Carlos Hernandez s-au chinuit la început doi ani să facă un copil, și nu au folosit niciodată contraceptive. Cei doi soți, care locuiesc în Charlotte, Carolina de Nord, sunt oameni cu frica lui Dumnezeu. S-au cunoscut la biserică, în anul 2007.

De atunci, doi ani s-au chinuit să aibă un moștenitor, chiar și cu rugăciuni adresate Mântuitorului.

Apoi, s-a întâmplat ceva, iar în familie a început parcă să „plouă” cu copii!

În aproape 12 ani, femeia a adus pe lume 15 copii, iar acum îl așteaptă pe cel de-al 16-lea, relatează „The Mirror”.

Patty are acum 38 de ani.

A rămas gravidă la fiecare trei luni după o naștere

Binecuvântarea de la Dumnezeu, crede Patty, a venit o dată cu nașterea primului copil, Carlos jr, acum în vârstă de 12 ani. De atunci, a rămas gravidă la aproximativ trei luni după fiecare naștere.

Soții cred că „este voia lui Dumnezeu” să aibă atâția copii, și fac sex în fiecare zi, a mărturisit femeia. „Este voia Domnului, dacă ne va da 30 de copii, atunci atâția vom avea” a mai spus ea.

Toate numele copiilor încep cu litera C, în onoarea lui Carlos, tatăl. Pentru cel de-al 16-lea, încă pe drum, cuplul nu a ales un nume.

„Am început cu unul și am ajuns cu 16. Nu ne-am imaginat că vor fi atât de mulți. Dacă am încercat să rămân însărcinată timp de doi ani, cred că corpul meu nu era pregătit atunci. Dumnezeu a făcut minunea, L-am rugat să ne dea unul și ne-a adus atâția, am rămas gravidă la fiecare trei luni după naștere” a mai spus femeia.

Familia numeroasă locuiește într-o casă cu cinci dormitoare și caută acum o locuință și mai mare. Patty este din Guatemala iar Carlos din El Salvador iar bărbatul are experiența unei familii numeroase, pentru că a crescut cu 11 frați.

Mâncarea și strictul necesar îi costă 480 de dolari pe săptămână, iar cuplul a înființat o firmă de curățenie pentru a-și acoperi cheltuielile.