Momentul în care o familie e scoasă cu forța din avion, deoarece copilul de 3 ani nu purta mască

Tatăl familiei, Safwan Choudhry, a filmat momentul în care polițiști mascați au urcat la bordul unui avion al companiei WestJet, care trebuia să plece de la Calgary către Toronto, Canada, și i-au scos cu forța din avion.

Polițiștii le-au reproșat părinților că nu au respectat cererea angajaților ca fetița lor de trei ani să poarte masca de protecție.

Earlier today my family endure the most horrific & dehumanizing treatment onboard @WestJet plane. My wife was threatening to be arrested & forcibly removed unless my daughters, 3 yrs & 19 months would wear a mask. While my 3yrs wore her mask, the 19 months old was hysterical. pic.twitter.com/MHnaTnKgCU