Nou Golden Buzz la „Românii au talent”. Povestea rapperului Gim, lăsat la orfelinat la 9 luni

Ghintan Ion Mihail, cu numele de scenă GIM, i-a cucerit pe jurații de la Românii au talent cu prestația sa. Acele câteva minute în care a interpretat un cântec compus de el l-au emoționat pe Florin Călinescu, care a apăsat butonul auriu.

Gim (Ghintan Ion Mihail) cântă dintotdeauna despre ce este și ce vede. A fost lăsat la orfelinat când avea 9 luni. De atunci, toată viața lui a fost haos. Era singurul din orfelinat care se ducea la școală și este singurul care a făcut liceul. A absolvit liceul de muzică și spune că muzica este singurul lucru care îl relaxează, transmite protv.ro.

Cu o bucurie imensă în suflet, după ce a aflat că merge în semifinale, tânărul a exclamat: ”Asta înseamnă viață!”

Impresionat de prestația lui, Andi Moisescu le-a spus colegilor: ”Știi ce mi se pare mie cu adevărat dureros în momentele astea. Bă, ăsta e momentul în care el avea nevoie mai mult decât orice de o îmbrățișare și nu poți să i-o oferi. Îi venea să sară aici la noi, mi s-a rupt inima.”

”Este fără doar și poate, unul dintre concurenții care au șanse mari să câștige emisiunea Românii au talent” sezonul acesta, pentru că zgândără această coardă emoțională. Fiecare dintre noi s-a lovit de multe ori în viață de nedreptatea asta, știi...Îl vedem pe el un fel de purtător de drapel, e un fel de ambasador al luptei noastre cu nedreptatea”, a mai adăugat Andi.

După ce a primit Golden Buzz de la Florin Călinescu, GIM a găsit în el puterea de a le mai transmite un mesaj celor de acasă, după interpretarea emoționantă de pe scenă: ”Dacă ar fi să zic un lucru, să audă o țară întreagă, ar fi: bă, dacă vă merge prost, dacă aveți o viață vai și amar, dacă sunteți vai și amar de voi men, jur, faceți, trageți și îndurați că într-o zi vă pune Dumnezeu mâna în cap, fac pariu cu cine vrei tu”.

Povestea de viață a rapperului GIM

Printre cele mai mari visuri ale lui Ghintan Ion Mihai este să deschidă o casă de copii, dar una total diferită de cea în care a crescut. Tânărul, care a impresionat o țară întreagă cu versurile lui, are o poveste de viață foarte tristă.

A fost lăsat la orfelinat când avea 9 luni. De atunci, toată viața lui a fost haos. Nu a rezistat despărțirii de fratele lui, care a fost infiat, și a fugit de la casa de copii pe când avea doar 11 ani.

”Am stat trei ani de zile în stradă,(...) noi avem acolo în Timișoara niște țevi, am săpat dedesubt, am pus cartoane, păturici, să nu se simtă umezeala aia,...emană atâta căldură că puteam să stau și în pielea goală în timpul iernii. Iar când era foamea aia, făcea Dumnezeu, că altcineva nu putea să facă, să am mă..să primesc, știi...fără să cer”. În acea perioadă, tănărul spune că a lucrat cu ziua ca muncitor pe șantier.

Școala a fost portița de salvare, care l-a determinat să meargă mai departe și să-și descopere pasiunea pentru muzică.

Profesorii l-au ajutat și l-au ghidat. Un profesor de teatru l-a ajutat să ajungă să se dezvolte și în acest domeniu, așa că Gim a îndrăznit sa participe la un casting și a ajuns să joace în serialul Hackerville.

Pentru tot binele de care a avut parte în viață, Ion îi mulțumește lui Dumnezeu. ”M-a ajutat Dumnezeu, m-a protejat, că alții sunt mult mai rău”, spune el.