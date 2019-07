Nou film Netflix care i-a înspăimântat atât de tare pe fani încât n-au mai putut dormi

Este vorba despre "Secret Obsession/Obsesii secrete", un film original Netflix, prezentat drept thriller psihologic. Protagonistă este fosta vedetă a postului Disney Channel Brenda Song, cunoscută pentru personajul London Tipton din "Viața lui Zack și Cody".

În film, Brenda Song joacă rolul lui Jennifer Williams, o tânără care se trezește în spital după un accident oribil.

La scurt timp după apariție, fanii au invadat Twitterul cu mesaje legate de acest film. Mulți susțin că au fost atât de înspăimântați încât nu au mai putut să doarmă, scrie Daily Mirror.

Iată câteva dintre mesaje:

"Secret Obsession de pe Netflix a fost atât de bun, dar acum sunt pe bune terifiată și nu pot dormi. Woo hoo!"

Secret Obsession on Netflix was SO good but now I am legitimately terrified and can’t sleep woo hoo!