Nicole Scherzinger, o inspirație de modă. Cum arată celebra cântăreață în costum de baie | GALERIE FOTO

Aruncă o privire la GALERIA FOTO care prezintă rezumatul costumelor de baie pe care le-a purtat bruneta.

Cântăreața a împărtășit de fiecare dată poze cu ea din uluitoarele ei vacanțe, pozând pe marginea piscinei, pe plajă sau pe barcă.

Este drept! Fosta cântăreață Pussycat Dolls, în vârstă de 44 de ani, arată senzațional în costum de baie.

Nicole este jurat al celebrei emisiuni „The Masked Singer”, alături de Ken Jeong, Jenny McCarthy Wahlberg și Robin Thicke, relatează Daily Mail.

Nicole a fost solista trupei Pussycat Dolls înainte de a părăsi trupa în 2010 pentru a urma o carieră solo. În același an, a câștigat Dancing with the Stars, iar anul următor a înlocuit-o pe Cheryl Cole ca jurat la US X Factor. Ea a început să se întâlnească cu pilotul de curse Lewis Hamilton în 2008 și s-au despărțit în 2010 înainte de a se împăca, pentru a se despărți din nou în 2015.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 02-09-2022 09:14