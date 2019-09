Nicki Minaj și-a anunțat retragerea din muzică. De ce a luat această decizie

„Am decis să mă retrag şi să îmi formez propria familie. Ştiu că sunteţi fericiţi acum”, a scris cântăreața, pe Twitter.

Ea a mulţumit fanilor şi i-a îndemnat să îi cânte piesele în continuare, notează Variety, citată de News.ro.

Nu este clar dacă mesajul este unul serios sau publicat pentru a atrage atenţia, pentru că niciun reprezentant al ei nu a comentat. Cât despre familie, ea a anunţat în urmă cu o lună că se va căsători cu Kenneth Petty, în 80 de zile.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE ????♥️????