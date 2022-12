Momente grele pentru Iulian Nunucă, câștigătorul de la Vocea României: "N-am mâncat nimic, doar ca să strâng bani"

După o luptă în care au cântat cu bucurie și au trăit la intensitate maximă fiecare moment petrecut pe scenă, publicul a decis.

Cele mai multe voturi i-au fost acordate lui Iulian Nunucă, cel care a impresionat publicul cu vocea şi talentul său.

Concurentul în vârstă de 18 ani, din Pașcani, a moștenit talentul de la bunicul și tatăl său, care sunt lăutari. Vineri seară a cucerit publicul după ce a interpretat alături de antrenorul său, Tudor Chirilă, o piesă veche lăutărească, "Inel, inel de aur".

În finală, Iulian a cântat trei piese, așa cum spune regulametul. A excelat în fața telespectatorilor cu piesa "All by myself" a celebrei Celine Dion.

Și a făcut un duet de senzaţie cu Irina Baiant.

Iulian Nunucă, câștigătorul Vocea României 2022: "Momentul cu Irina îl primesc ca pe un cadou de Crăciun".

Iulian a impresionat nu doar cu talentul sau, ci și cu povestea lui de viață.

Iulian Nunucă, câștigătorul Vocea României 2022: "Au fost momente în care credeam că n-am să reuşesc niciodată. N-am mâncat nimic, doar ca să îmi strâng bani să continui ceea ce fac. Tata, cumva, îi era ciudă că nu merg şi spre zona asta lăutărească".

Tudor a fost impresionat de calitățile lui vocale încă de la audiţiile pe nevăzute și a pariat pe el în fiecare etapă.

Tudor Chirilă, jurat Vocea României: "Un talent înnăscut, pur şi sumplu. Cred că este momentul ăla când cineva lasă deasupra ta nişte muzică".

Smiley, jurat Vocea României: "Iulian, ești foarte bun. Ești una dintre vocile spectaculoase ale acestei ediții".

Pentru Tudor Chirilă este a cincilea sezon pe care-l câștigă ca antrenor la Vocea României.

Spectacol au făcut și ceilalți finalisti la Vocea României. Pe locul 2 s-a clasat Andra Botez, antrenată de Irina Rimes, după o prestație de excepție.

Locurile 3 și 4 au fost ocupate de Teodor Debu, respectiv Winael Baldus.

Dacă vreți să vă faceți vocea auzită, trebuie să știți că s-a dat deja startul înscrierilor pentru sezonul cu numărul unsprezece, pentru care vă puteți inscrie siteul vocearomâniei.protv.ro.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 24-12-2022 08:27