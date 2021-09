Masked Singer România. Cine a fost Bufnița din prima ediție sezonului 2

Al doilea sezon al celui mai secretos show de televiziune a debutat aseară cu o premieră: una dintre vedete a renunțat la costum și s-a demascat singură înainte de duel. Ilie Năstase a fost cel care și-a dat masca jos și a ieșit din competiție.

Prima ediție Masked Singer România a fost lider de audiență.

Mihaela Rădulescu, INNA, Horia Brenciu și Alex Bogdan au fost luați prin surprindere aseară, în prima ediție Masked Singer România, când una dintre vedete nu a mai rezistat dificultății de a purta costumul și s-a demascat înainte de duel și de eliminarea decisă de public. ”Trebuie să-mi scot masca, e mult prea cald. Îmi scot masca!”, i-a spus Bufnița lui Pavel Bartoș, prezentatorul show-ului, în timp ce detectivii încercau să ghicească cine se ascunde sub mască. După ce a impresionat audiența cu un moment emoționant și a cântat piesa ”My Way” (Frank Sinatra), Ilie Năstase le-a arătat detectivilor că el este cel care s-a ascuns sub masca Bufniței. ”Unde aterizez eu în această seară? Pe acoperișul lui Țiriac, îi cânt toată noaptea!”, a spus fostul tenisman și primul număr 1 mondial în clasamentul ATP. ”Mă dor toate, și gâtul, și spondiloza, și tot ce am eu, picioarele...”, le-a mărturisit fostul sportiv detectivilor.

Chiar dacă a uimit cu glasul lui și spune că îi place muzica, Ilie Năstase recunoaște că nu a cântat vreodată și nici nu intenționează să se apuce de asta: ”Nu am cântat niciodată! Fredonez, așa. Îmi place să ascult muzică, dar nu mă bag, nu am voce. Am făcut tot ce am putut din melodia asta, mai mult a fost vorbită”. În urma demascării voluntare a Bufniței, Albina, Șaorma, Fluturele, Cameleonul, Papagalul, Pufosul și Muma Pădurii vor trece în etapa următoare a show-ului.

Prima ediție Masked Singer România din sezonul 2 a fost lider absolut de audiență. Show-ul a înregistrat 7.2 puncte de rating și 25.6% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.3 puncte de rating și 18.9% share, pe segmentul de public format din persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, din mediul urban. La nivelul publicului național, format din persoane cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, grade Esomar ABCD, PRO TV a fost lider și a avut aseară, în intervalul orar 21:27 – 23:27, 7.4 puncte de audiență și 22.8% share, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 6 puncte de rating și 18.4% cotă de piață.

Săptămâna viitoare, alte 8 măști vor intra în concurs și îi vor pune în încurcătură pe detectivi. Care va fi decizia publicului și ce vedetă se va demasca la finalul ediției, vedem joi, de la ora 21:30, la PRO TV.

Noul sezon Masked Singer România este disponibil online și pe voyo.ro.