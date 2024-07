Margot Robbie este însărcinată. Actrița și soțul ei vor deveni părinți pentru prima dată | FOTO

În fotografiile obținute duminică de DailyMail.com, actrița în vârstă de 34 de ani și-a pus în evidența burtica de gravidă, purtând un crop top alb. Vedeta se îmbarca pe o barcă în timpul unei vacanțe la Lacul Como alături de soțul ei.

Margot Robbie is pregnant! The Barbie star, 34, is expecting her first child with husband Tom Ackerley https://t.co/zt9J844mNW

Cei doi s-au cunoscut în 2014, s-au căsătorit în 2016 și sunt co-producători pentru o serie de proiecte, inclusiv Hulu's Dollface, prin compania lor de producție LuckyCap Entertainment.

Pregnant Margot Robbie admitted she'd have a baby only when she was ready after becoming 'sick' of people asking as she prepares for family life after blockbuster Barbie success https://t.co/xpSxfnBbJ0 pic.twitter.com/z8tVJLuzly