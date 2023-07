Margot Robbie și-a înscenat moartea când avea doar patru ani. „M-am acoperit cu ketchup și m-am întins lângă un cuțit”

După ce s-a certat cu dădaca sa, Margot Robbie s-a acoperit cu ketchup și s-a întis pe podea, lângă un cuțit.

Vedeta a așteptat 45 de minute până să fie văzută de femeie, dar spune că a meritat după ce a văzut-o fugind din casă și țipând.

„Aveam o nouă dădacă. Iar eu o voiam înapoi pe cea veche, Talia, care avea cam 16 ani și despre care credeam că era cool. Apoi am avut-o pe femeia asta mai în vârstă și nu îmi plăcea. Mi-a spus că trebuie să-mi facă baie, dar eu nu voiam, era foarte țâfnoasă și m-am gândit că îi arăt eu. Așa că am luat un cuțit mare și ketchup, m-am întins dezbrăcată, m-am uns toată cu ketchup și am pus lângă mine cuțitul. Am așteptat vreo 45 de minute ca să mă găsească. Dar a meritat așteptarea”, a spus ea, potrivit dailymail.co.uk.

Margot Robbie a povestit și o altă scenă pe care a făcut-o când era mică, ba chiar a fost chemată și ambulanța.

„Odată m-am prefăcut că am căzut pe scările cinematografului dintr-un mall. Oamenii au început să sune la ambulanță, deci cred că eram un copil cam dramatic”, a spus Margot.

Actrița este acum în centrul atenției, odată cu lansarea filmului „Barbie” în care joacă rolul principal.

Dată publicare: 21-07-2023