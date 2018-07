''Mamma Mia! Here We Go Again'', premieră la Londra. Cher, surpriza din nouă peliculă

La 10 ani după ce filmul Mamma Mia, bazat pe hiturile formaţiei ABBA, s-a dovedit un succes răsunător de box office, celebrele personaje revin.

"Mamma Mia! Here We Go Again'" a avut premiera la un cinematograf din Londra, în prezenţa vedetelor Pierce Brosnan, Amanda Seyfried şi Christine Baranski. În noua pelicula, li se alătura vedete precum Cher şi tânăra actriţă britanică Lily James.

Fanii britanici s-au înghesuit să îi vadă de aproape pe Pierce Brosnan, Tom Hanks şi soţia sa, Rita Wilson, sau pe legendara cântăreaţa şi actriţa Cher.

''Mamma Mia! Here We Go Again'' aduce în prim plan un episod din anii de tinereţe ai personajului principal, Donna, jucată de Meryl Streep, patroana unui hotel de pe pitoreasca insulă din Grecia, care îşi creşte singura fiica, pe Sophie, interpretată de Amanda Seyfried.

Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard revin în distribuţie în rolul celor trei potenţiali taţi ai lui Sophie, în timp ce Christine Baranski şi Julie Walters le interpretează pe prietenele Donnei, Tanya şi Rosie.

PIERCE BROSNAN: "Nici nu am citit scenariul. Am întrebat doar dacă Meryl Streep apare în distribuţie, agentul mi-a spus că da şi am acceptat. Apoi am citit scenariul şi mi s-a părut o poveste atât de frumoasă".

Vedetelor din distribuţia originală li se alătura nume noi, dar la fel de sonore. Cher, în vârstă de 72 de ani, se numără printre noile apariţii din acest sequel. Personajul ei îşi face intrarea într-un mod spectaculos, interpretând hitul formaţiei Abba ''Fernando'', împreună cu actorul Andy Garcia.

Pentru membrii formaţiei ABBA a fost o experienţă extraordinară sa îşi audă una dintre melodii, cantate de Cher.

Filmul ajunge şi în cinematografele din România, pe 20 iulie.