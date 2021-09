Magia Untold a fermecat 75.000 de tineri din toată lumea: ”Iubesc acest festival, e extraordinar”

Magia Untold i-a fermecat și duminică noapte pe cei sosiți la festivalul din Cluj. Sâmbătă seară, aproape 75.000 de oameni au dansat pe ritmurile muzicii lui The Script, Lost Frequencies sau David Guetta.

Irlandezii de la The Script au electrizat atmosfera la Untold. Membrii fomației spun că s-au simțit magnific pe scena de pe Cluj Arena.

Danny O’Donoghue, The Script: „Simt că lumea a fost într-o sticlă de șampanie. Și acum e timpul să o agităm, să scoatem dopul și să o lăsăm să explodeze. Auzi zgomotul de afară? Oamenii sunt fericiți să se întoarcă la noul normal. Viața se redeschide".

Spectacolul a continuat cu Lost Frequencies, care l-a avut alături pe scenă pe Calum Scott și împreună au interpretat noua lor melodie.

Experiența Untold a însemnat însă și reunirea familiei pentru DJ-ul belgian. În public s-au aflat mama și câteva rude ale DJ-ului, așa că spectacolul a fost cu totul special pentru artist.

Lost Frequencies: ”Mama mea este aici în seara asta. I-am invitat și pe unchiul și verișorii mei, sunt cu toții aici. Eu locuiesc în SUA și familia mea a venit în Europa pe perioada verii și când m-au întrebat unde pot veni să mă vadă punând muzică, am zis Untold. Am fost aici la prima ediție și am amintiri foarte plăcute cu festivalul”.

Surpriza serii a fost David Guetta, care trebuia să cânte în ultima seară. Dar anularea show-ului lui Dimitri Vegas și Like Mike l-a adus pe DJ mai devreme în fața publicului.

”Oamenii sunt foarte prietenoși, iar fetele... Doamne!”

Francezul și-a uimit fanii veniți din peste 100 de țări cu un show incredibil, plin de emoție.

Acest tânăr a venit din Lituania pentru Untold.

Tânăr: ”E extraordinar. DJ-ul meu favorit cântă acum. S-ar putea să fiu singurul lituanian de aici. Am venit singur aici. Pentru că asta se face la un festival. Vii să întâlnești oameni, să dansezi cu oameni".

Iar alți tineri sunt din Barcelona.

Tânăr: ”Vin aici de 5 ani. Iubesc acest festival. Iubesc Untold. E extraordinar. Îl iubesc, îl iubesc".

Tânăr: "Iubesc muzica, oamenii sunt foarte prietenoși, iar fetele... Doamne!".

Ultima seară a festivalului Untold i-a adus pe scenă pe Alok, Afrojack și Martin Solveig.