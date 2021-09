David Guetta a venit mai devreme la Untold. Tinerii au dansat până în zori

StirilePROTV

Magia festivalului UNTOLD a ajuns la a treia noapte. Tinerii au dansat până în zori pe ritmurile muzicii lui „The Script” sau David Guetta, surpriza serii. Asta după ce Dimitri Vegas și Like Mike au fost nevoiți să își anuleze prestația.

Sâmbătă seară, „The Script” au electrizat atmosfera la UNTOLD. Membrii formației spun că s-au simţit magnific pe scena de pe Cluj Arena.

Danny O'Donoghue: „Sunt atât de entuziasmat, am fost în mulțime, simt că sunt un fan, e incredibil, abia aștept să ajung din nou în fața publicului din România. Simt că lumea a fost într-o sticlă de șampanie. Și acum e timpul să o agităm, să scoatem dopul și să o lăsăm să explodeze. Auzi zgomotul de afară? Oamenii sunt fericiți să se întoarcă la noul normal. Viața se redeschide."

Spectacolul a continuat cu „Lost Frequencies”, care l-a avut alături pe scena pe Calum Scott şi împreună au interpretat noua lor melodie. În public s-au aflat mama şi câteva rude ale DJ-ului, aşa că spectacolul a fost cu totul special pentru artist.



Lost Frequencies: „Mama mea este aici în seara asta. I-am invitat și pe unchiul și verișorii mei, sunt cu toții aici. Eu locuiesc în SUA și familia mea a venit în Europa pe perioada verii și când m-au întrebat unde pot veni să mă vadă punând muzică, am zis Untold, veniți aici, pentru că va fi o noapte incredibilă. Va fi cel mai mare festival la care cânt în această vară, și este un public extraordinar, oamenii sunt drăguți, suntem tratați atât de frumos de organizatori, ne fac să ne simțim bineveniți și e ușor să fii aici. Am fost aici la prima ediție și am amintiri foarte plăcute cu festivalul."

Surpriza serii a fost David Guetta, care trebuia să cânte în ultima seară a festivalului. Dar anularea showului lui Dimitri Vegas şi Like Mike l-a adus pe DJ-ul francez în faţa publicului mai devreme.

Un tânăr a venit singur din Lituania pentru Untold: „E extraordinar. Dj-ul meu favorit cântă acum. S-ar putea să fiu singurul lituanian de aici. Am venit singur aici.”

Reporter: De ce?

Tânăr: „Pentru că asta se face la un festival. Vii să întâlnești oameni, să dansezi cu oameni."

Iar aceşti tineri sunt din Barcelona.

„Vin aici de 5 ani. Iubesc acest festival. Iubesc Untold. E extraordinar. Îl iubesc, îl iubesc."

„Iubesc muzica, oamenii sunt foarte prietenoși, iar fetele... Doamne..."

„Foarte fain, distracţie maximă" spun străinii.

La festival, artiştii pot să şi producă muzica. O întreagă echipă de la DeMoga Studios îi aşteaptă într-un autobuz electric în care sunt amenajate doua studiouri. E al treilea an în care se afla la Untold.

Nume mari din ţară şi străinătate le-au trecut pragul şi sunt pe cale să lanseze producţii împreună.

Marius Moga: „Am zis să facem ceva inedit. Am avut nume mari, de la Dubfx, Fedde le Grand, Robin Schulz, artişti români. Adică e o combinaţie de talente. Nu sunt sesiuni, aşa ca şi la studio în Bucureşti. Sunt 2-3 ore maxim şi dacă o idee merita, o continuăm după. Sunt nişte piese pe care chiar le pregătim şi cu cei de la Untold să le clear-uim, şi cu managementul artiştilor, şi să reuşim să facem o compilaţie cu cele mai bune."

Ultima seară a festivalului Untold îi va aduce pe scena pe Alok, Afrojack şi Martin Solveig.